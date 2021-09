Sanremo Giovani 2021, fuori il regolamento per chi sogna Sanremo 2022. Amadeus abbassa ulteriormente l’età

Sanremo giovani 2021 regolamento e iscrizioni. È stato pubblicato finalmente ieri sera il regolamento per tutti quei giovani che sognano di riuscire ad arrivare sul palco del Festival di Sanremo 2022.

Innanzitutto la principale novità è che, come da anticipato dal nostro sito quasi due settimane fa (vedi qui), Amadeus sceglie di rimettere in piedi la formula Baglioni del 2019. Una decisione molto particolare visto che fu lui nel 2020, al suo primo Festival, a riportare le cose alla “normalità”.

Viene così ufficialmente eliminata la gara delle Nuove proposte dal Festival di Sanremo 2022. Confermato, come nell’annata di Claudio Baglioni, che saranno soltanto 2 gli artisti vincitori di Sanremo Giovani 2021, in onda a dicembre su Rai1, ad accedere al Festival diventando ufficialmente parte della gara principale (e unica).

Una decisione che spaventa gli indipendenti. Nell’unico precedente infatti furono due artisti appartenenti alla major discografiche ad arrivare sul palco del Festival.

SANREMO GIOVANI 2021: nuovo Limite di età per chi sogna Sanremo 2022

Altra importante novità è il fatto che Amadeus, dopo aver abbassato l’età per i cosiddetti giovani da 33 a 30 anni lo scorso anno, applica un’ulteriore riduzione: gli artisti dovranno aver compiuto 16 anni alla data dell’1 gennaio 2022 e non dovranno altresì aver, alla stessa data, festeggiato il 30° compleanno; Insomma l’età massima diventa di 29 anni compiuti.

Anche questa decisione potrebbe far discutere anche alla luce del fatto che per i campioni in gara scelti e chiamati dal Direttore artistico non ci sarà ovviamente nessun limite di età.

Già al momento della pubblicazione del regolamento, qualche ora fa, abbiamo iniziato a ricevere le prime mail di protesta, ve ne riportiamo una di esempio tra le tante:

Mi chiamo Francesco XXXXXXX, sono un cantautore classe 1991 (quindi vecchio) e scrivo questa mail perché da sempre ritengo la vostra una delle poche testate che scrivono di musica in maniera obiettiva. Premessa fatta che sono d’accordo su un limite di età più basso rispetto a quello che è stato in passato e in relazione all’andamento della discografia italiana, ma abbassarlo ulteriormente a 29 anni mi sembra davvero eccessivo. La mia potrebbe sembrare una mail di sfogo, di rabbia, di frustrazione…in realtà vi scrivo perché ritengo che la pubblicazione di questo regolamento sia stato l’ennesimo colpo per la canzone d’autore moderna, che peraltro, alla luce dei successi dello scorso Festival, sembrava potesse essere rivalutata. Con l’augurio che possiate continuare a svolgere sempre in maniera limpida il vostro lavoro, vi auguro buona musica.

Firmato

Un giovane cantautore vecchio

SELEZIONATI, AREA SANREMO E IL SECONDO BRANO

Saranno 30 (contro i 60 degli anni passati) gli artisti selezionati che accederanno alle audizioni dal vivo al cospetto di Amadeus e della Commissione artistica musicale. A loro si aggiungeranno i vincitori di Area Sanremo e il vincitore di Castrocaro 2021.

Una volta selezionati i 30 artisti scelti per l’audizione dal vivo e i vincitori di Area Sanremo dovranno provvedere a far pervenire alla Commissione musicale un brano diverso, il secondo brano, quello che sceglieranno di presentare al Festival di Sanremo 2022 in caso di vittoria di Sanremo giovani 2021.

Saranno 12 gli artisti che conquisteranno la possibilità di esibirsi sul il palco del Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima di dicembre, che a sua volta spalancherà le porte del Teatro Ariston ai 2 artisti vincitori, dovranno però superare prima una serie di passaggi e di “esami”.

Il primo step vede il direttore artistico impegnato nell’ascolto di tutti i brani in regola con i requisiti di partecipazione, poi la Commissione musicale, sempre capitanata da Amadeus procederà alla scelta dei 30 artisti che si esibiranno nelle audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago.

In questa fase saranno selezionati 8 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani. Gli altri quattro artisti che andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre saranno selezionati, sempre dalla Commissione musicale, tra i vincitori del Contest Area Sanremo.

Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival – a partire dalle ore 11.00 di giovedì 16 settembre 2021 e tassativamente entro e non oltre sabato 16 ottobre 2021 – le domande di partecipazione dei propri Artisti con le relative canzoni “nuove” attraverso il sito di Sanremo cliccando qui.

L’accesso alla sessione di upload delle domande sarà consentito sino alle ore 18.00 del 16 ottobre 2021.

QUI trovate una guida su come le etichette discografiche potranno inserire le domande di partecipazione dal sito di Sanremo Rai.

Amadeus dichiara:

“Sarà anche quest’anno una bella sfida e anche un privilegio scoprire e scovare degli artisti emergenti da lanciare e valorizzare nella diretta su Rai1 di dicembre. La musica italiana vive un momento di grande vitalità e come sempre la Rai è dalla parte degli artisti e dei giovani”.

Con questo nuovo regolamento la missione di Amadeus sarà quella di provare a generare una maggiore attenzione verso la serata di Sanremo giovani di dicembre perché in passato per le Nuove proposte essere al Festival di febbraio non voleva dire solo la gara ma, vivere di musica per almeno un anno. Grazie alla popolarità conseguita partecipando al Festival infatti i loro calendari live, sopratutto estivi, erano ricchi di date.

Ricordiamo che l’anno di Baglioni le due puntate (quest’anno sarà solo una) di Sanremo Giovani portarono a casa una media di 2.200.000 telespettatori e che a parte i due vincitori, già noti tra l’altro (Mahmood ed Einar) non ci si ricorda degli altri partecipanti.