Sanremo giovani: la Rai apporta modifiche al regolamento. I selezionati per le audizioni dal vivo potranno essere più di 30

Sanremo Giovani 2021.

Amadeus è al lavoro con la Commissione musicale del Festival di Sanremo 2022 (legata al solo ascolto dei brani degli artisti emergenti) per scegliere e comunicare, pare entro il fine settimana, i nomi degli artisti che saranno ascoltati dal vivo a Roma e da cui verranno poi scelti gli 8 nomi che parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani 2021 il 15 dicembre.

A questi 8 si aggiungeranno quattro artisti, scelti tra i venti vincitori di Area Sanremo 2021, e così sarà completo il cast dei 12 emergenti che si giocheranno due posti al prossimo Festival.

Inizialmente il numero di artisti convocati per le audizioni dal vivo, che si svolgeranno a Roma l’8 novembre, doveva essere di 30. La Rai ha deciso però di apportare una modifica al regolamento proprio oggi.

Questa la comunicazione:

RAI – Direzione Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 32 del Regolamento di Sanremo Giovani edizione 2021, procede nel suddetto testo alle modifiche di seguito elencate.

In considerazione del numero elevato di domande di partecipazione pervenute, e su richiesta della Commissione Musicale, RAI- Direzione di Rai Uno si riserva la possibilità di aumentare il numero dei partecipanti all’audizione dal vivo, variando il numero indicato di “n. 30 (trenta) canzoni/Artisti ” con “n. 30 o più “canzoni/Artisti”.

Conseguentemente, il quarto comma dell’art. 4 nel nuovo testo vigente recita:

“La Commissione Musicale, a seguito dell’ascolto e della valutazione dei brani pervenuti, sceglierà – sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali – n. 30 (trenta) o più canzoni/Artisti che parteciperanno all’audizione dal vivo.

Non è la sola modifica al regolamento. C’è un piccolo cambiamento anche per quel che riguarda Area Sanremo, come potete leggere a seguire:

Inoltre, all’art. 5. Paragrafo “Artisti provenienti da Area Sanremo edizione 2021“, il terzo comma:

“L’Organizzazione del Festiva’ provvederà anche alla pubblicazione – sempre su apposita area del sito www.sanremo.rai.it – delle tracce audio e/o video (o parte di esse) dei brani degli Artisti vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2021, non appena questi verranno scelti e comunicati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ente organizzatore del concorso.“

viene variato. e nel nuovo testo vigente recita:

“L’Organizzazione del Festival provvederà anche alla pubblicazione – sempre su apposita area del sito wwvv.sanrerno.rai.it – delle tracce audio e/o video (o parte di esse) dei brani degli 4 Artisti scelti – tra i i vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2021 – per la partecipazione alla Serata Finale di Sanremo Giovani”