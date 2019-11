Sanremo Giovani 2019 semifinali.

Dopo la prima scrematura che ha portato alla scelta di 65 brani su più di 800 canzoni pervenute e dopo che, a seguito di un audizione dal vivo, la Commissione artistica di Sanremo Giovani 2019 ha scelto i 20 semifinalisti a partire da oggi si entra nel vivo della gara.

L’appuntamento è fissato per ore 17:30 a Italia sì! il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1.

Una sfida di musica e parole, lungo l’arco di un mese – dal 16 novembre al 7 dicembre -, per conquistare i 10 posti in palio per la finalissima di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1 il 19 dicembre, in prima serata.

SANREMO GIOVANI 2019 semifinali

Il percorso a tappe inizia oggi, sabato 16 novembre con l’esibizione dei primi 10 semifinalisti. Un appuntamento, il primo, utile a far conoscere interpreti e canzoni, che non prevede votazioni.

Il sabato successivo, il 23 novembre, sempre a ItaliaSì!, gli stessi 10 concorrenti si scontreranno 1 contro 1 e saranno votati da una Giuria demoscopica e dalla Commissione musicale del Festival composta dal direttore artistico Amadeus insieme a Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Alla conclusione del secondo appuntamento, quello del 23 novembre si conosceranno i primi 5 artisti ammessi alla finalissima del 19 dicembre.

Meccanismo analogo per la seconda semifinale che vedrà il secondo gruppo di 10 artisti scendere in campo il 30 novembre e poi sfidarsi il 7 dicembre per la conquista degli altri 5 posti in palio.

I 10 giovani artisti così selezionati potranno concorrere il 19 dicembre per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020.

I SEMIFINALISTI del 16 e 23 novembre

I primi 10 semifinalisti in ordine alfabetico protagonisti di ItaliaSì! sabato 16 e sabato 23 novembre:

Federica Abbate – I sogni prima di dormire

Ainé – Van Gogh

Fadi – Due noi

Fasma – Per sentirmi vivo

Leo Gassmann – Vai bene così

Nova – Resta

Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu

Raim – Labirinto

Marco Sentieri – Billy Blu

Thomas – Ne 80

I semifinalisti di Sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre:

Nico Arezzo – Volo

Avincola – Un rider

Mike Baker – Stupido

Devil A – Disordine

Eugenio in Via di Gioia – Tsunami

Jefeo – Un due tre stella!

Libero – La casa del vento

Giulia Mutti – Romanzo Cattivo

Réclame – Il Viaggio di ritorno

Shari – Stella