Ieri sono stati resi noti i nomi dei 65 artisti che sosterranno un’audizione dal vivo a Roma per aggiudicarsi uno dei 20 posti per le semifinali di Sanremo Giovani 2019 (trasmesse all’interno di Italia sì di Marco Liorni) e la successiva finale del 19 dicembre in prima serata su Rai1 ma, come già successo lo scorso anno, a quanto pare potrebbero esserci dei brani che presentano delle irregolarità che, se accertate, porterebbero alla squalifica.

Già lo scorso anno le attente verifiche di All Music Italia hanno portato all’eliminazione di due concorrenti, Laura Ciriaco e i Cobalto (tornati tra l’altro in gara quest’anno con un nuovo brano).

Sia ben chiaro, il nostro sito non prova nessuna forma di piacere nel causare la squalifica di un artista dalla manifestazione ma, se il regolamento non dovesse essere rispettato, è nostro dovere in segno di quella trasparenza che abbiamo sempre invocato nei Contest che coinvolgono giovani talenti, segnalarlo.

SANREMO GIOVANI 2019 LE PRESUNTE IRREGOLARITÀ

Concedendo ovviamente sempre il beneficio del dubbio agli artisti che nomineremo in quanto noi, ovviamente, non abbiamo ascoltato i brani presentati alla Commissione del Festival di Sanremo, andiamo a riprendere dal regolamento dei giovani del Festival alcuni punti decisamente importanti.

I brani presentati dai giovani devono essere inediti.

E’ considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stata fruita da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sussiste la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone:

abbia generato introiti derivanti da eventuale sfruttamento, diffusione e distribuzione totale o parziale di natura commerciale, riscontrabili e verificabili presso gli enti preposti alla riscossione di diritti d’autore e/o editoriali, fatti salvi eventuali introiti derivanti dalla mera stampa per finalità interne al di fuori di ogni fattispecie di distribuzione;

abbia già avuto un impiego totale o parziale in una qualsiasi attività o iniziativa, direttamente o indirettamente commerciale anche senza generazione di introiti.

Specificato questo andiamo a vedere e segnalare alla Commissione Rai le presunte irregolarità e gli artisti coinvolti.

SANREMO GIOVANI 2019 LE POSSIBILI IRREGOLARITÀ

FILIPPO RUGGIERO

Partiamo da Filippo Ruggiero qualificatosi nei 65 finalisti di Sanremo Giovani con il brano Ah Paolè.

A ieri un brano dello stesso artista con lo stesso titolo risultava caricato su Spotify (stranamente nei Podcast) e il video compariva su YouTube. Nel corso della serata il video è stato successivamente messo come “non elencato” (ovvero non visibile a meno che non si possegga il link).

Il brano tra l’altro risulta presenta anche su Soundcloud (che ora è una piattaforma commercializzata) qui.

LEONARDO TOMARELLI

Il secondo brano che già risulta in rete è Ne ho bisogno di Leonardo Tomarelli.

Anche in questo caso la canzone è presente al momento su Spotify e Youtube.

YAMATT

Il terzo nome è quello di Yamatt artista che nel novembre del 2018 si è presentato ad Amici Casting.

Durante il suo provino il ragazzo ha presentato in diretta tv su Real Time un inedito intitolato proprio Desideri come la canzone proposta al Festival di Sanremo.

Qui il link dell’esibizione (dovete scorrere fino al minuto 5 circa).

Per tutti i tre casi sopra elencati sono stati salvati video e audio che, qualora fosse necessario, metteremo a disposizione della Commissione Artistica di Sanremo Giovani 2019 per le dovute verifiche.

Esiste in realtà un quarto caso ed è inerente a Portogallo dei Moonage. Il brano risulta nelle ricerche di Google come, apparentemente commercializzato su Amazon Music nei mesi scorsi ma, cliccando sul link non è possibile accedervi.

Per chi non conoscesse come opera Google vi facciamo un rapido esempio. Se viene pubblicato un contenuto in rete, che può essere un nostro articolo così come una canzone in uno store musicale, Google lo indicizza in tot. ore.

In caso questo venga rimosso l’articolo (o il brano) scompare subito (link non trovato) ma servono diverse settimane perché anche il titolo scompaia dalla ricerche su Google.

In questo caso quindi per accertarsi che il brano dei Moonage non sia stato commercializzato la Rai dovrebbe contattare il reparto italiano di Amazon Music.