Sanremo 2024: sono oltre 700.000 le copie certificate dai brani scelti da Ama

Festival di Sanremo 2024 vendite.

Amadeus continua il trend positivo dei suoi Festival di Sanremo anche per quel che riguarda le copie certificate portando beneficio agli artisti e alle discografiche in gara.

Quest’anno l’asticella si è alzata visto che Ama ha deciso di portare sul palco dell’Ariston ben 30 canzoni. Nella settimana 8 del 2024, ovvero a tre settimane dalla fine del Festival, le canzoni di Sanremo 2024 già certificate sonoe esattamente un terzo ovvero 10 su 30.

In queste tre settimane i brani in gara al Festival hanno certificato oltre 700.000 copie andando a superare le copie dello scorso anno e di poco inferiori all’annata record di Amadeus, ovvero Sanremo 2022.

Per la precisione alla settimana 8 del 2023 le copie certificate erano oltre 650.000 per nove canzoni, nel 2022 oltre 750.000 per dieci brani.

In attesa di vedere come si comporteranno i brani del Festival di Sanremo 2024, questi i brani certificati ad oggi, 26 febbraio:

DISCO DI PLATINO (oltre 100.000 copie/unità)

“Tuta gold” – Mahmood

“La noia” – Angelina Mango

“I p’ me, tu p’ me” – Geolier

“Sinceramente” – Annalisa

DISCO D’ORO (oltre 50.000 copie/unità)

“Tu no” – Irama

“Casa mia” – Ghali

“Tutto qui”- Gazzelle

“Vai!” – Alfa

“Click Boom!” – Rose Villain

“Un ragazzo una ragazza” – The Kolors

TOTALE SANREMO 2024 dopo 3 settimane

4 dischi di platino, 6 dischi d’oro. Oltre 700.000 copie certificate

Chiudiamo con il ricordare i numeri dei cinque Festival di Ama con, ovviamente, Sanremo 2024 ancora parziale: