Sanremo 2024 Look, i Top e Flop della seconda serata. Emma continua a incantare, male Dargen

Sanremo 2024 i look top e flop della seconda serata a cura di Simone Frulio (Founder & Creative Director di MoMo By Savigel Forbes Under 30).

E anche la seconda serata del Festival é andata.

Scegliere i top e i flop questa mattina risulta ancora più difficile, ma com’è che si dice? É uno sporco lavoro e qualcuno dovrà pur farlo. Quindi sotto andiamo con i nostri 3 top e, ahimè, i nostri 3 flop.

Sanremo 2024 seconda serata, look top

Iniziamo con una menzione speciale a Rose Villain. In qualche modo dovevo farmi perdonare la bocciatura della prima serata e, perché non adesso, dando un bel TOP al look indossato ieri sera dalla cantante nelle vesti di conduttrice, mentre presentava Il Volo.

GCDS sembra essere a tutti gli effetti la marca centrata per l’artista in gara e, ancora di più, per la canzone che ha scelto di portare quest’anno sul palco dell’Ariston. Complici anche le scarpe “morso”, diventate elemento cult del brand. Rose, ti prego: stasera non ci deludere.

Emma, ancora tu. Evidentemente non riesco a fare a meno di te e del lavoro che Lorenzo Posocco, Stylist rigorosamente con S maiuscola, ha fatto su di te per questo Festival.

Anche ieri sera un total black che rapiva al solo sguardo, smorzato solo dalla luce dei gioielli Tiffany creati da Elsa Peretti. Primo tra tutti il serpentone color oro attorno al collo. La semplicità ripaga sempre?

E niente: questo, almeno per ora, di certo non è il Sanremo della stravaganza o dell’esagerazione. Tanti look a tinta unita e in colori neutri, il più basic possibile.

L’ultimo top di stasera infatti per me è un pari merito Irama – Annalisa.

Eleganti, senza troppi fronzoli. Focus sulle canzoni con il primo che emoziona e la seconda che fa ballare.

Ahimè, passando alle note dolenti, i flop della serata. Cliccate in basso su continua per scoprirli.