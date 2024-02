Sanremo 2024 i look Top & Flop della quarta serata al Festival. Amadeus porta color sul palco

Sanremo 2024 look top & flop della quarta serata a cura di Simone Frulio (Founder & Creative Director di MoMo By Savigel Forbes Under 30).

Siamo sopravvissuti anche alla quarta puntata di questo Sanremo 2024.

Anche stavolta ci tocca dire che non sono stati picchi di look stratosferici o grandiosi. Tutto sempre molto sobrio – a parte proprio qualche piccola chicca.

Ma vediamo la top 3 della serata.

Sanremo 2024 look quarta serata

Sangiovanni: con uno styling che calza veramente a pennello a cura di Valentina Motta e Federica Olmi, i look total black di Sangio in cui si gioca di tessuti e texture differenti continuano a non deludere mai. Nota di dovere anche ad Aitana, al suo fianco per il duetto su “Farfalle/Mariposas”, con un mini-dress Versace azzeccatissimo e, cosa più importante, in ottimo abbinamento con Sangio al suo fianco perché dava la punta di luce giusta (l’abitino era giallo). Super top.

BNKR44: Posso dire? Finalmente, finalmente e finalmente. Belli, colorati e in armonia. Dopo svariati flop, avevo voglia di dare un bel top anche a loro ed eccolo qua: look super approvato.

E poi, scusate, ma per una sera non vogliamo dare un bel top anche al conduttore?

Amadeus, che come al suo solito indossa le uniche creazioni di Gai Mattiolo, ha aperto la serata con una giacca che, tra le altre cose, poteva anche passare per una giacca di MoMo. E invece si tratta di una giacca sartoriale creata appositamente per lui che però, finalmente, si distacca dalle solite giacche neutre e a tinta unita indossata da tutti i conduttori in televisione.

Ha aperto la quarta serata del Festival con una bella dose di colore e sberluccichio. Ama, che dire: per noi un gran bel top!

