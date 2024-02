Sanremo 2024 Look, i Top e Flop della prima serata dall’Amoroso a Diodato

Sanremo 2024 i look top e flop della prima serata a cura di Simone Frulio.

Il Festival di Sanremo è musica ma anche televisione, costume e ovviamente moda. Per questo All Music Italia quest’anno ha deciso di affidare a Simone Frulio (Founder & Creative Director di MoMo By Savigel Forbes Under 30) uno spazio per commentare i look dei cantanti in gara.

Lasciamo quindi a lui la parola…

Prima serata del Festival di Sanremo dove, subito dopo le canzoni, ci sono i look. E noi siamo qui questa mattina – come faremo per tutte le prossime mattine fino a Domenica, in realtà – proprio per scegliere i 3 best look della serata (a cui daremo i nostri 3 TOP) e i 3 meno convincenti (FLOP).

Sanremo 2024 look TOP & Flop prima serata

Emma

Incredibilmente sexy ma semplice allo stesso tempo. Total black e, finalmente, un Sanremo con un capello in tonalità castana che le dona così tanto che è quasi un peccato sia arrivato così tardi. Promossa a pienissimi voti. O, per meglio dire: toppissima.

Alessandra Amoroso

Dal non avere aspettative sul suo look, a rimanere incantati dai gioielli Damiani che impreziosivano i suoi guanti neri…

La scelta sembra richiamare in qualche modo il lungo abito nero indossato in occasione dell’ospitata al Festival nel 2012 quando duettò con Emma in “Non è l’inferno”. Ma questa volta, la cantante ha preferito al collo alto super coprente un abito che, apparentemente, sembra essere composto sul fronte da una fascia nera con gonna lunga e aderente che l’ha

resa raffinata e sicura di sé. Top.

Clara

Apre la gara con un look da 10 di Armani Privè che, sulla cantante, ha una resa potente, quasi metallica. Sembra volerci portare direttamente nello spazio con una navicella firmata da Re Giorgio che, anche questa volta, si dimostra imbattibile.

