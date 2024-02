Sanremo 2024, Irama annuncia una nuova serie di date live

In gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Tu No“, Irama (qui la nostra videointervista) annuncia una nuova serie di date live per il 2024.

Dopo il concerto-evento all’Arena di Verona, che si terrà il 15 maggio 2024, Irama porterà infatti la sua musica sui palchi dei principali festival estivi italiani, per poi approdare nei palasport in autunno, in occasione di quattro esclusive date live a Firenze, Roma, Milano e Torino

IRAMA LIVE 2024: le date

15 maggio 2024 – Verona @ Arena di Verona

31 luglio 2024 – Gallipoli (LE) @ Oversound Music Festival Parco Gondar

2 agosto 2024 – Catania @ Wave Summer Music Villa Bellini

3 agosto 2024 – Reggio Calabria @ Piazza Castello Aragonese

17 agosto 2024 – Olbia @ Red Valley Festival Olbia Arena

1 settembre 2024 – San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela

21 novembre 2024 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

23 novembre 2024 – Roma @ Palazzo dello Sport

3 dicembre 2024 – Assago (MI) @ Forum

6 dicembre 2024 – Torino @ Inalpi Arena

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com a partire dalle ore 14.00 di venerdì 9 febbraio. Per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà invece attendere le ore 14.00 di mercoledì 14 febbraio.