Sanremo 2024: conferenza stampa Renga e Nek. “Volevamo narrare l’amore dei grandi autori degli anni ’60 con un messaggio per la Gen Z”

Renga e Nek

Il 9 febbraio uscirà il repack del disco con all’interno il brano di Sanremo Pazzo di te. Da luglio inizierà il tour.

renga nek date estive

24 luglio – Bergamo – Summer Music Festival

26 luglio – Este (Pd) – Este Music Festival

28 luglio – Porto Recanati (Mc) – Arena Beniamino Gigli

2 agosto – Fanano (Mo) – Fanano In Musica C/O Palaghiaccio

6 agosto – L’Aquila – All’Ombra Della Musica Italiana

9 agosto – Edolo (Bs) – Valle Camonica Summer Music

16 agosto – Catania – Villa Bellini

17 agosto – Palermo – Teatro di Verdura

19 agosto – Corigliano Rossano (Cs) – Anfiteatro De Rosis

date autunnali

23 settembre – MILANO – Teatro Arcimboldi

24 settembre – MILANO – Teatro Arcimboldi

26 settembre – MILANO – Teatro Arcimboldi

27 settembre – MILANO – Teatro Arcimboldi

29 settembre – Bologna – Europauditorium

30 settembre – Bologna – Europauditorium

1 ottobre – Bologna – Europauditorium

6 ottobre – Roma – Auditorium Parco Della Musica (Sala Santa Cecilia)

7 ottobre – Roma – Auditorium Parco Della Musica (Sala Santa Cecilia)

renga e nek – conferenza stampa sanremo 2024

Nel brano c’è una ricerca voluta a quegli anni dei Sanremo in bianco e nero.

Il bel canto affascina, speriamo, anche le nuove generazioni. Noi ci siamo limitati a fare quello che sappiamo fare.

Nelle intenzioni dei due c’era la speranza di ridare dignità all’amore, dice Francesco Renga. L’urgenza era quella di raccontare l’amore adulto, come sempre irrisolto che può dare problemi perché sempre alla ricerca di se stesso.

Da tempo assistiamo alla narrazione di amori sbagliati, tossici e autodistruttivi.

Volevano toranare agli anni ’60 quando erano i grandi autori a scrivere grandi canzoni d’amore e sono stati incoraggiati a farlo dai propri figli.

Domanda: Vi sentite gli Olly e Benjie della musica italiana?

Risposta: Più che altro gli Stanlio e Ollio

La nostra alchimia sta proprio nelle due voci, un tenore lirico e uno drammatico, insieme.

E’ bello sentire il repertorio cantato da Filippo da me e il mio… cantato sempre da me [ridono].

Viene chiesto loro qual è l’approccio alla Generazione Z. Ricordano che le loro figlie li hanno caldeggiati a partecipare con questa canzone che è una riflessione da parte di due padri sull’amore. Sono persone che hanno ampiamente superato i 50 e che hanno iniziato a sperimentare il sacrificio dell’amore che corrisponde a un impegno.

I figli hanno anche bisogno di sentire il punto di vista dei propri genitori.

Vivono Sanremo come mezzo per raggiungere il proprio obiettivo (trasmettere un messaggio) e vivere questo festivall liberi di testa, senza l’intenzione di vincere.

Domanda: Cosa c’è dietro l’angolo?

Risposta di Nek: Spero ci siano sorprese. Mi piacerebbe continuare a crescere come conduttore.

Renga: Vuole presentare Sanremo l’anno prossimo! [ride]

La sala stampa chiede del loro rapporto iniziato con l’esperienza in tour con Max Pezzali. Lì si sono resi conto di essere più vicini nella vita di tutti i giorni rispetto a quanto lo sono sul palco. Condividere la vita professionale nei momenti intesi come il Festival di Sanremo non è facile. Le cose in comune sono il fatto di essere genitori, il vivere in provincia. Anche professionalemente sono simili ma diversi e si compensano.

Nek è più musicista, quindi più attento agli aspetti tecnici e musicali che Francesco Renga, per sua ammissione, non ha in quanto più istintivo.

Lui pensa a tutto, io faccio il resto… non penso più a niente!

La benzina è l’amicizia.

Francesco Renga: Io voglio parlare!