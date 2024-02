Sanremo 2024 conferenza stampa Mengoni s’ispira alla Marchesini e intona Bella Ciao con Amadeus

Sanremo 2024 Conferenza stampa

Siamo stati alla conferenza stampa di apertura della 74 edizione di Sanremo per capire cosa ci attende nella prima attesissima serata.

Si parte con saluti istituzionali e attenzione all’ambiente.

Ecco i numeri dei fiori: quest’anno si doneranno 200 Bouquet, e in tutto verranno impiegati 10.000 fiori. Le tinte dei bouquet saranno pastello e si abbinano alle personalità dei cantanti. Inoltre Rai Pubblicità ha deciso di donare parte del proprio guadagno che servirà a realizzare impianti verdi a Sanremo intorno alla Piazza Colombo.

Poi interviene Marcello Ciannamea direttore di prime time: primi risultati molto incoraggianti. Record stagionale di questa edizione di Viva Raidue ieri ha realizzato il 21,4 % di share ottima performance del prima festival 23,3 % di share. Migliore delle puntate che precedono il Festival di Sanremo. Affari tuoi 27,9% di share. Sanremo si mostra registra 2.000 visitatori in un pomeriggio.

Cosa ci sarà stasera?

Aprirà la serata la fanfara del quarto reggimento a cavallo dei carabinieri suonando La fedelissima. Ci sarà nel corso della serata un omaggio a Toto Cotugno. Sarà sul palco Daniela Di Maggio la madre di Gianbattista Cutolo (il giovane morto tragicamente a Napoli) sul palco. Quindi come anticipato ieri non ci saranno monologhi ma momenti di riflessione da chi sul campo ha attraversato momenti difficili. Annunciata la presenza di Federica Brignone, la sciatrice che ha collezionato moltissime vittorie.

Stasera la votazione toccherà alla sala stampa tv e web, e ci sarà una classifica dei primi cinque, non verrà mai mostrata una classifica provvisoria se non sabato in apertura. Le previsioni di durata del festival sono l’inizio 20:40 fine intorno alle 2:00

Marco Mengoni si destreggia bene tra le domande anche se si dichiara molto preoccupato e ansioso. Ecco le sue dichiarazioni:

Non mi sono mai staccato da Sanremo. Sono felice di essere di nuovo qui. Faccio finta che sia impassibile. Ho studiato molto i Sanremo passati e sono andato a ripescare delle cose e mi ha lasciato la possibilità di esprimermi come volevo. Quello che ho proposto è stato accettato e ne sono davvero felice.

Poi Amadeus affronta la questione musica per le fasce più giovani:

La musica è la priorità, per ringiovanire una rete devi rivolgerti a loro, ciò che piace a loro. Daniele e Mattia sono due tiktoker e Paola e Chiara due cantanti che stanno permettendo già dalla prima serata di avere degli ascolti buoni. Non c’è bisogno di prepararsi, andiamo a divertirci con naturalezza. Marco consegnerà i fiori. mi piace questo doppio ruolo di cantante e presentatore. Da questa sera spero che le canzoni si ascoltino ancora fra cinque anni.

Di seguito la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti di stasera:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

BigMama

Ricchi e Poveri

Emma

Neck e Renga

Mr.Rain

Bnk44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

I Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Mengoni che imita perfettamente la Mannino, ecco cosa farà:

Stasera canterà Due Vite in una bella scena lunare (descrive la scenografia), e “canterò le canzoni che mi hanno permesso di essere qui oggi, cercherò di essere il più chiaro possibile nella dizione. Ci divertiremo. Ci sono tante persone con cui mi esibirò stasera.

Alla domanda sull’ultima edizione Amadeus: Il dottore (di Affari Tuoi) mi ha mandato un messaggio di in bocca al lupo. Io amo il festival e ci sto bene ma secondo me bisogna chiudere un ciclo anche per pensare altre cose. Sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, non sono stanco, credo solo si debba chiudere con risultati piacevoli.

Mengoni dice che il suo stile lo rispecchia, mi vesto così perchè cerco la mia parte giovane. Gioia di vivere ogni momento e cerco di trasmetterlo con il look. Voglio imparare a buttarmi nella leggerezza. Io sono contento di essere me nel bene e nel male. Ho riguardato con molta gioia un’edizione del 1999 con la co-conduttrice Anna Marchesini e sento un feeling molto profondo con lei. Non ho un grammo del suo talento ma mi sono ispirato a lei.

Non si deve uscire dalla fragilità ma trovare strumenti per gestirla. Vado una volta a settimana dalla terapeuta per mettere in ordine i miei pensieri. Non bisogna rifiutare nulla delle emozioni. Il palco di Sanremo è uno dei più importanti, credo che Amadeus sia riuscito a portare tutte le sfumature della musica. I numeri danno lo scettro di “capo di Sanremo”. Non sono tutte pajiette e lustrini, chi fa questo lavoro è fortunatissimo ma come in tutti i mestieri ci sono delle pressioni. Allenare la propria emotività a reggere la pressione. Non ci sarà mai una classifica ma solo una cinquina dei primi. Non farò dei monologhi seguirò il “flow” della serata.

Enrico Lucci infine chiede ad Amadeus se lui e Marco sono antifascisti, entrambi rispondono si, poi alla richiesta di cantare Bella Ciao la cantano entrambi.