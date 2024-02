Sanremo 2024: conferenza stampa Fred De Palma. “La musica mi ha salvato dalla ludopatia”

Sanremo 2024 Fred De Palma ci porta nel cuore della sua musica e delle sue esperienze personali.

Si parla del processo creativo, e Fred confida che quando scrive canzoni cerca sempre di condividere esperienze positive. La sua musica è stata una fonte di conforto per molti, e lui stesso ammette di aver tratto ispirazione dalle sue battaglie personali, distinguendo tra un dolore che porta crescita e uno che danneggia.

In merito alla sua relazione con la radio, Fred sottolinea l’importanza di questo medium nel celebrare gli artisti e nel rivelare il successo di un brano. Infine non nasconde il suo passato difficile legato all’eccesso, una vita sregolata, ma sottolinea che la musica è stata la sua salvezza in momenti oscuri.

Io non ho mai nascosto di avere avuto un periodo buio legato all’eccesso. Nella vita dagli sbagli imparo, soprattutto perchè in queste cose si ricade. Ho avuto la forza di reagire. Ogni forma di dipendenza va trattata come una malattia. La musica è stata la mia salvezza totale nel momento più buio.

Ricorda con affetto la sua prima esperienza al Festival con Patty Pravo, ma oggi affronta l’evento con maggiore consapevolezza, sentendosi motivato a dare il meglio di sé.

Su Sanremo:

Sono molto contento di essere in un palco che ospita stili differenti. Credo che l’idea del pezzo per Sanremo non esiste più. Evolvendoci il concetto è cambiato.

La prima volta che sono stato al Festival ero con Patty Pravo e l’ho affrontato con maggiore spontaneità e tranquillità. Oggi sono sempre molto carico ma essendo io in prima persona ho il pensiero che devo far bene. Il fatto che ci sono molti colleghi amici è bello.

Infine, parlando del futuro, svela il desiderio in un Sanremo fra quarant’anni di un duetto con Irama.