Amadeus mette a segno un altro record e annuncia cambiamenti nel regolamento del Festival di Sanremo

Mentre Sanremo 2023 batte un nuovo record Amadeus promette grandi novità per Sanremo 2024.

Amadeus sgancia la bomba. Nella mattinata del 19 giugno il direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato grandi novità nel regolamento della sua quinta, e almeno per i prossimi anni ultima, edizione.

Partiamo però da un nuovo record. Nella giornata di ieri sono arrivati nuovi dischi di platino per i brani di Lazza, che ha superato le 500.000 copie, e di Elodie, che ha superato le 200.000 copie. Con l’arrivo del disco d’oro a Terzo cuore di Leo Gassmann i brani certificati di Sanremo 2023 sono saliti a 20 su 28 canzoni in gara, non era mai successo prima.

Queste le certificazioni di Sanremo 2023 ad oggi, 20 giugno.

CINQUE DISCHI DI PLATINO (OLTRE 500.000 COPIE)

Cenere – Lazza

TRIPLO DISCO DI PLATINO (OLTRE 300.000 COPIE)

Supereroi – Mr. Rain

Due vite – Marco Mengoni

Tango – Tananai

DOPPIO DISCO DI PLATINO (OLTRE 200.000 COPIE)

Il bene nel male – Madame

Due – Elodie

DISCO DI PLATINO (Oltre 100.000 copie)

Made in Italy – Rosa Chemical

Duemiliavolte – Mara Sattei

Splash – Colapesce Dimartino

Alba – Ultimo

L’addio – Coma_cose

Furore – Paola & Chiara

Mare di guai – Ariete

DISCO D’ORO (OLTRE 50.000 COPIE)

Mostro – gIANMARIA

Polvere – Olly

Vivo – Levante

Parole dette male – Giorgia

Un Bel viaggio – Articolo 31

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Con queste nuove certificazioni per Lazza, Elodie e Lazza i brani certificati salgono per l’appunto a venti e le copie certificate si avvicinano ai tre milioni. Per la precisione oltre 2.850.000 copie/unità.

2020 – 32 brani in gara (24 Big, 8 Nuove proposte) – 10 brani certificati (9 Big, 1 Nuove proposte)

– brani in gara (24 Big, 8 Nuove proposte) – brani certificati (9 Big, 1 Nuove proposte) 2021 – 34 brani in gara (26 Big, 8 Nuove proposte) 15 brani certificati

– brani in gara (26 Big, 8 Nuove proposte) brani certificati 2022 – 25 brani in gara (categoria unica) 19 brani certificati

– brani in gara (categoria unica) brani certificati 2023 – 28 brani in gara (categoria unica) 20 brani certificati

Le copie vendute in questi quattro anni, contando solo le copie certificate nell’anno solare dell’edizione del Festival relativa (quindi i platini di brividi del 2023, per esempio, non sono conteggiati), sono le seguenti. Da precisare che dal 2011 al 2010 al 2019 nessun’edizione ha superato il milione di copie certificate:

2020 – 1.260.000 copie (17 dischi di platino – 2 dischi d’oro)

copie (17 dischi di platino – 2 dischi d’oro) 2021 – 2.135.000 copie (28 dischi di platino – 5 dischi d’oro)

copie (28 dischi di platino – 5 dischi d’oro) 2022 – 3.450.000 copie (32 dischi di platino – 5 dischi d’oro)

copie (32 dischi di platino – 5 dischi d’oro) 2023 – 2.850.000 copie (25 dischi di platino – 7 dischi d’oro) dato aggiornato al 10 giugno

Il “totalone” dei quattro Festival di Sanremo di Amadeus arriva quindi ad oltre 9.695.000 copie/unità.

A inizio articolo parlavamo anche di novità nel regolamento. Cliccate in basso su continua per scoprire cosa ha svelato Amadeus.