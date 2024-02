Sanremo 2024 allarme bomba a Villa Nobel

Sanremo 2024. Non può mancare il solito allarme bomba. Questa volta tocca a Villa Nobel che è stata evacuata questa sera durante una festa organizzata da Radio Mediaset in occasione dell’avvio del Festival di Sanremo, a seguito di una minaccia di bomba comunicata tramite telefonata anonima. Tra gli ospiti, si trovavano alcuni degli artisti partecipanti al 74º Festival di Sanremo.

La zona è stata messa in isolamento dalla Polizia, con la presenza dei Vigili del fuoco, e si attende l’arrivo degli artificieri. La festa in corso a Villa Nobel segnava l’inaugurazione di “Oltre il Festival”, il progetto di Radio Mediaset che coinvolge sei emittenti – Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella – per un’intera settimana di incontri tra addetti ai lavori, artisti e ospiti.

Durante la cena a inviti, diversi artisti in gara al festival, che inizia domani, erano presenti insieme alle radio coinvolte. Le forze dell’ordine sono intervenute durante l’evento, richiedendo un’evacuazione immediata senza fornire dettagli sulla minaccia di bomba. Dopo il blocco stradale per i controlli di sicurezza, i partecipanti sono rientrati nei rispettivi hotel.

Fonte ANSA e Repubblica