Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Occhi tristi”, l’inedito de Santi Francesi

Sanremo GiovanI 2023 Santi Francesi Occhi tristi testo, significato e video del brano con cui la coppia vincitrice di X Factor 2022 si esibirà il 19 dicembre nella finale in diretta su Rai1 provando a conquistare un posto tra i big del Festival di Sanremo 2024.

Sanremo giovani 2023 santi francesi occhi tristi significato del brano

Sun tappeto incalzate ed elettronico il duo presente un brano d’amore, una storia incostante di quelle da cui un giorno vorresti scappare ma che poi ti accorgi che non puoi fare a meno di quella persona anche se continua a sbagliare nei suoi confronti.

Dormirò in un’altra città/tornerò spaccato a metà/

ridi anche se so che fai finta/e aspettiamo domani

santi francesi occhi tristi testo e video

Ho capito l’inverno, ho

dormendoti addosso, ho

basterà un tuo sguardo e salterò

di testa nel vuoto

io non voglio più scappare

come fanno le persone

e vivere per una volta

ah ah ah

come un animale strano

e come porterò quel fiore che ti piace

sarebbe bello disegnare la tua voce

e come un pazzo morire di fame

guardando il tuo volto

Dormirò in un’altra città

tornerò spaccato a metà

ridi anche se so che fai finta

e aspettiamo domani

oh oh oh oh oh

mi odi anche se so che fai finta

ci vediamo domani per chiederci scusa

Ti ricordi ieri notte

non riuscivi a respirare

ho cercato troppe scuse

preso botte da chiunque

ma continuerò a gridare

tremano le mani all’hotel, eh

vorrei soltanto disegnare la tua voce

sarebbe simile a quel fiore che ti piace

e come un pazzo celebrarti sottovoce

finirò le fiamme

come le streghe e le persone stanche

Dormirò in un’altra città

tornerò spaccato a metà

ridi anche se so che fai finta

e aspettiamo domani

oh oh oh oh oh

mi odi anche se so che fai finta

ci vediamo domani per chiederci scusa

Le cose che scrivo

il vestito più nero

la mente che parte

la nausea di giorno

mi sveglio allo specchio

capisco che noi siamo gli occhi più tristi del mondo

Dormirò in un’altra città

tornerò spaccato a metà

ridi anche se so che fai finta

e aspettiamo domani

oh oh oh oh oh

mi odi anche se so che fai finta

ci vediamo domani per chiederci scusa

QUI IL VIDEO DEL BRANO