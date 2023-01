Amadeus svela la scenografica di Sanremo 2023 con un’enorme cupola illuminata

Sanremo 2023 il palco.

Uno degli elementi apparentemente secondari ma che in realtà ricoprono un grande ruolo per lo svolgimento televisivo del Festival di Sanremo è la scenografia del palco.

Lo spazio in cui avviene lo show e in cii i cantanti si esibiscono crea ogni anno grande curiosità e così Amadeus nella giornata di oggi ha svelato per la prima volta l’allestimento del teatro Ariston per Sanremo 2023. Per farlo il direttore artistico ha scelto ancora una volta il programma dell’amico fraterno Ciuri ovvero Fiorello.

A Viva Rai 2, dopo che ieri sul profilo Twitter del programma era stato annunciato: “Domani scooppone Sanremese“, Amadeus, in collegamento da Sanremo ha accompagnato le telecamera dentro il Teatro Ariston.

“Buongiorno. Sono al Teatro Ariston perchè sta per iniziare una nuova giornata di prove. Volete vedere la scenografia in anteprima per gli amici di Viva Rai 2?”

La cosa che subito è balzata agli occhi dei telespettatori è una meravigliosa cupola illuminata che sovrasta il palco e che da una sensazione di ampiezza allo stesso. Per arrivare al centro della scena il presentatore ha attraversato il teatro mostrando dove sarà posizionata l’orchestra, ovvero sotto al palco nei due lati. Non manca ovviamente la tanto amata, e temuta, scalinata.

“Questa è la meravigliosa scena dove si alterneranno gli ospiti e i 28 cantanti in gara! Ciuri, è uno spettacolo! Ti aspettiamo!” ha esclamato rivolgendosi all’amico Ama.

In esclusiva per #VivaRai2

📣 FUORI ORA la scenografia di #Sanremo2023! 📣 pic.twitter.com/7H9UrYRClM — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) January 24, 2023

La scenografia illuminata dalle luci del Direttore della fotografia Mario Catapano è stata creata dall’Architetto Gaetano Castelli che l’ha realizzata per tutte e quattro le edizioni guidate da Amadeus.

Salgono così ad un totale di 21 le volte che Castelli se ne è occupato dalla fine degli anni 80 ad oggi. Queste le sue edizioni: