Sanremo 2023, la nuova classifica Earone. Elodie supera Mengoni

Sanremo 2023 ha finalmente svelato tutte le sue 28 carte e possiamo avere il quadro completo della situazione, riuscendo anche ad approfondire i trend d’ascolto in real time con la classifica di Airplay radiofonico Earone.

Abbiamo già visto che ieri, al termine della prima serata, a fare da padrone era stato Marco Mengoni ma le cose sono notevolmente cambiate nelle ultime ore. Nel dettaglio, il podio è stato stravolto dagli ingressi delle canzoni che abbiamo ascoltato ieri.

Nel momento in cui vi scriviamo, la classifica in real time disponibile su Earone ci svela che la dominatrice è diventata Elodie con la sua ‘Due‘, trasmessa per ben 160 volte in 88 radio differenti.

Ricordiamo che questa è una classifica che tiene conto non soltanto del numero di passaggi totali ma anche del punteggio che danno le singole radio a ogni passaggio in base alla loro territorialità. Se i brani vengono trasmessi da una radio nazionale come RTL, per fare un esempio, otterranno un punteggio maggiore pur essendo meno mentre se i passaggi vengono fatti su radio locali o regionali, anche nel caso siano numericamente maggiori, il punteggio finale sarà inferiore.

la top 10 di sanremo 2023 su earone

Detto già di Elodie, il resto del podio vede protagonisti Colapesce e Dimartino con ‘Splash‘, la loro nuova e inaspettata hit che a primo ascolto fa pensare a una parabola simile a quella con cui conquistarono il pubblico mainstream grazie a ‘Musica Leggerissima‘. Per loro 79 passaggi in 63 radio.

Il terzo posto è attualmente occupato da Giorgia, per molti con un problema che per lei è ormai storico. Una voce incredibile con un brano definito dai più piuttosto debole. Sta di fatto che le radio la premiano con 58 passaggi in 51 emittenti, in netto calo rispetto qualche ora fa.

Subito fuori dai primi tre c’è Marco Mengoni, stabile, con 159 passaggi in 84 radio tallonato e, probabilmente a breve superato, da Lazza con ‘Cenere‘ con 56 passaggi su 44 radio ma in rapida crescita.

La 6° piazza se la prende il sorprendente Tananai con ‘Tango‘ e con un totale attuale di 46 passaggi in 40 radio, anche lui in rapida crescita. Seguono a stretto giro i capitani degli Anni ’90, gli Articolo 31, che con ‘Un Bel Viaggio‘ raccolgono 53 passaggi in 49 radio.

Ottavo, nono e decimo posto rispettivamente per Mr. Rain, Madame e le sorelle Iezzi, tutti e tre abbastanza stabili nei rispettivi posizionamenti.

la classifica completa

Di seguito la classifica completa con tutti i 28 brani in gara:

ELODIE Due

Label: Island

Punteggio 7849.9

Passaggi 165

Emittenti 90

2. COLAPESCE & DIMARTINO Splash

Label: Columbia / Sony

Punteggio 6983.4

Passaggi 80

Emittenti 64

3. GIORGIA Parole dette male

Label: Columbia / Sony

Punteggio 6615.0

Passaggi 59

Emittenti 52

4. MARCO MENGONI Due vite

Label: Epic / Sony

Punteggio 6363.0

Passaggi 159

Emittenti 84

5. LAZZA CENERE

Label: Island

Punteggio 5861.4

Passaggi 56

Emittenti 44

6. TANANAI TANGO

Label: Capitol

Punteggio 5371.1

Passaggi 46

Emittenti 40

7. ARTICOLO 31 UN BEL VIAGGIO

Label: Columbia / Sony

Punteggio 4376.9

Passaggi 53

Emittenti 49

8. MR.RAIN SUPEREROI

Label: Warner

Punteggio 4164.5

Passaggi 117

Emittenti 68

9. MADAME Il bene nel male

Label: Sugar

Punteggio 3708.6

Passaggi 52

Emittenti 47

10. PAOLA & CHIARA Furore

Label: Columbia / Sony

Punteggio 3618.2

Passaggi 51

Emittenti 43

11. LDA Se poi domani

Label: Columbia / Sony

Punteggio 2758.3

Passaggi 34

Emittenti 30

12. ARIETE Mare di guai

Label: Bomba Dischi (distr. Island)

Punteggio 2591.2

Passaggi 74

Emittenti 50

13. ULTIMO Alba

Label: Ultimo Records

Punteggio 2565.2

Passaggi 98

Emittenti 58

14. MODÀ Lasciami

Label: K1078 / Artist First

Punteggio 2499.4

Passaggi 40

Emittenti 33

15. MARA SATTEI Duemilaminuti

Label: Columbia / Sony

Punteggio 2327.6

Passaggi 89

Emittenti 55

16. LEVANTE Vivo

Label: Warner

Punteggio 2235.0

Passaggi 30

Emittenti 27

17. ROSA CHEMICAL MADE IN ITALY

Label: Capitol

Punteggio 2179.3

Passaggi 35

Emittenti 27

18. COMA_COSE L’ADDIO

Label: Epic / Sony

Punteggio 2135.1

Passaggi 103

Emittenti 63

19. LEO GASSMANN Terzo cuore

Label: Virgin

Punteggio 1996.8

Passaggi 78

Emittenti 52

20. GIANLUCA GRIGNANI Quando ti manca il fiato

Label: Falco a metà (distr. Sony)

Punteggio 1767.7

Passaggi 58

Emittenti 36

21. GIANMARIA MOSTRO

Label: Epic / Sony

Punteggio 1585.3

Passaggi 60

Emittenti 40

22. COLLA ZIO Non mi va

Label: VMLAS

Punteggio 1501.4

Passaggi 71

Emittenti 44

23. CUGINI DI CAMPAGNA Lettera 22

Label: Starpoint Corporation (distr. Universal)

Punteggio 1390.2

Passaggi 66

Emittenti 44

24. SETHU Cause perse

Label: Carosello

Punteggio 1193.7

Passaggi 18

Emittenti 16

25. WILL Stupido

Label: Capitol

Punteggio 1186.3

Passaggi 20

Emittenti 18

26. SHARI Egoista

Label: Columbia / Sony

Punteggio 1115.3

Passaggi 20

Emittenti 18

27. OLLY Polvere

Label: Epic / Sony

Punteggio 845.3

Passaggi 58

Emittenti 38

28. ANNA OXA Sali (canto dell’anima)

Label: JE | Just Entertainment

Punteggio 747.2

Passaggi 50

Emittenti 34