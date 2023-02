Sanremo 2023 – Ultimo: canterò senza pianoforte, voglio che si veda la faccia

Ultimo è stato sia nella sala stampa del Casinò, sia in quella Lucio Dalla e abbiamo assistito ad entrambe le conferenze.

Il nuovo disco, Alba come il brano sanremese, uscirà il 17 febbraio ed è autoprodotto dalla Ultimo Records.

ULTIMO – CONFERENZA STAMPA SANREMO 2023

Il brano in gara, scritto da Ultimo, è la tracklist dell’album e, almeno per la prima serata, si esibirà senza pianoforte.

E’ molto importante il testo e ciò che voglio dire, quindi voglio che si veda anche la faccia.

Quando l’ho immaginata l’ho pensata sull’asta.

Per la seconda esibizione, però, non esclude nulla.

Gli chiedono dei rapporti con Eros Ramazzotti e sulla scelta dei brani del medley.

Con Eros abbiamo un rapporto molto bello e diretto. Sono tre pezzi con cui sono cresciuto presi dall’album Nove che ascoltavo quando ero più piccolo. Un’emozione per sempre è una delle mie canzoni preferite in assoluto.

Si è diffusa la voce che avrebbe duettato con Antonello Venditti, ma lui smentisce. Gli ha fatto ascoltare la canzone e non hanno mai parlato di fare qualcosa insieme a Sanremo.

Alba, secondo Ultimo, è qualcosa di più etereo e più astratto. E’ stato fatto un lavoro diverso anche nella produzione.

Ha una struttura tutta sua.

Ribadisce più volte di essere voluto tornare a Sanremo per cambiare l’immagine che ha lasciato con la sua ultima partecipazione, quando si era scatenata la polemica in Sala Stampa a seguito della sua seconda posizione. Sottolinea che questa volta sarebbe felicissimo di arrivare ancora secondo con tutto ciò che di bello è successo negli anni successivi.

Metterei la firma per rivivere 4 anni come questi!

La responsabilità sul palco dell’Ariston è diversa rispetto a quella dei live dove il pubblico sceglie di andare ad ascoltare un artista. Non vede alcun collegamento tra il fare gli stati e la voglia di andare al Festival.

Alba non è stata scritta apposta per Sanremo, ma come anche I tuoi particolari né Il Ballo delle Incertezze. Solo Vieni nel mio cuore quest’estate è stata scritta con uno scopo particolare, di solito scrive per mettere giù i propri sentimenti.

A dimostrazione di ciò, nella produzione hanno aggiunto il battito del suo cuore come fosse la batteria e lo si sentirà ascoltando la canzone.

Alba è superare i propri limiti.

