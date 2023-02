Sanremo 2023 – Elodie: “Sono coatta e spero di spettinarvi tutti”

Elodie sarà in gara con Due, brano rappresentato dalla t-shirt Lacrime Mie (che viene distribuita ai presenti) accompagnata da un flacone di collirio di “Lacrime di Elodie”.

Il pezzo apre il nuovo album Ok. Respira che uscirà il 10 febbraio, mentre il 20 febbraio uscirà il docu-film Sento ancora la vertigine che raccoglie gli ultimi 2 anni dell’artista.

Elodie – conferenza stampa sanremo 2023

Le sue parole sono incentrate spesso sulla sua maggiore consapevolezza rispetto alle precedenti esperienze sanremesi.

Elodie racconta della sua provenienza da un quartiere popolare e il suo essere coatta di cui è orgogliosa:

essere consapevole di quello che sono

E in questa accezione viene usata anche la parola pu****na nel brano, nel senso di essere libera e sapere di essere giudicata.

Per quanto riguarda la sua storia personale, non è ancora arrivato il momento giusto per raccontarla (scrivere lei), le piace fare l’interprete, ma non chiude alla possibilità.

Spera di riuscire a distrarre e rubare il tempo agli ascoltatori per 3’20”. Il pezzo sarà aderente a ciò che è oggi, ma senza essere 1-2-3 alza.

Mi piace tormentare!

Le chiedono se si ricorda di un palo che ha ricevuto e racconta di quando aveva 13 anni che un ragazzinno che le piaceva tantissimo l’ha lasciata da un giorno all’altro. Lei si è vendicata dopo 3 anni, l’ha incontrato di nuovo e, dopo esserci uscita, è stata lei a sparire.

Lo strumento in cui si identifica maggiormente è il basso, il suo strumento preferito, quello che smuove dallo stomaco, da dove partono le emozioni positive e quelle negative.

Nella serata delle cover presenterà American Woman, brano del 1970 di The Guess Who, reso famoso nel 1998 da Lenny Krevitz. La canterà con Big Mama.

Spero di spettinarvi tutti quanti!

Le chiedono delle dichiarazioni di sua madre su ciò che ha detto la co-conduttrice Paola Egonu a proposito del razzismo.

La cantante è apparsa molto infastidita dalla domanda e ha detto:

Ho già discusso con mia madre per questo e i panni sporchi si lavano in casa.

