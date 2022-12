Sanremo 2023: Elodie in gara con Due al Festival

Sanremo 2023 Elodie Due testo e significato del brano che vede il ritorno al Festival della cantante che si prepara ad un 2023 col botto.

Per Elodie si tratta della terza partecipazione in gara alla kermesse. La prima fu con Tutta colpa mia nel 2018 per tornare poi con una veste rinnovata e un nuovo mondo sonoro nel 2020, proprio nel primo Festival di Amadeus. Il direttore artistico la volle anche al suo fianco come co-conduttrice di una delle serate di Sanremo 2021.

Queste le sue partecipazioni e piazzamenti:

2017 – Tutta colpa mia – 8° – BIG

2020 – Andromeda – 7° – BIG

L’ALBUM

Elodie ha lanciato a dicembre il singolo Ok.Respira che dà il titolo al suo quarto progetto discografico in uscita per Island Records / Universal Music Italy il 10 febbraio prossimo. Annunciata anche una docu-serie e un grande concerto al Forum di Assago.

Sanremo 2023 ELODIE Due significato e autori del brano

Sanremo 2023 ELODIE Due testo

In arrivo prossimamente