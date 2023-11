Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Boulevard”, l’inedito di Clara

Sanremo GiovanI 2023 Clara Boulevard testo, significato e video del brano con cui la cantautrice esplosa grazie ad “Origami all’alba“, brano contenuto in “Mare fuori” (dove l’artista recita anche), si esibirà il 19 dicembre nella finale in diretta su Rai1 provando a conquistare un posto tra i big del Festival di Sanremo 2024.

Un pezzo autobiografico in cui la cantautrice parla della sua vita difficile senza la figura paterna e della solitudine che spesso la coglie di sorpresa. Il brano è anche un elogioalla grande forza della madre che è riuscita ad essere padre e scuola.

Scappata da quella provincia

ora anche Milano mi sembra stretta

amici son sempre gli stessi

fratello cresciuto un po’ troppo in fretta

sai che casa mi manca perché

con mamma mi sento protetta

il mio posto tipo Polo

sei stata sola sia padre che scuola

ho un nodo alla gola

come un foulard

ti stressavo sempre

con le mie domande

ma quella più grande: “dov’è papà”

ti regalo viaggi sul boulevard

dentro negozi come Carlà

e quando ci vedono

uh la la la

uh la la la

uh la la la

Per te sempre uguale

se vinco perdono

sarà che nessuno si salva da solo

sola sopra queste strade mi perdo

ma poi mi ritrovo

lo scrivo a penna sopra un muro

Nessuno si salva da solo

Alla vigilia di quel Natale

cadevan parole più delle neve

allora ho imparato cos’è l’assenza

è un altro regalo questa mancanza

resta qua se vuoi

davanti a me e poi

calmo le ansie e tu sai

ti regalo viaggi sul boulevard

dentro negozi come Carlà

e quando ci vedono

uh la la la

uh la la la

uh la la la

Per te sempre uguale

se vinco perdono

sarà che nessuno si salva da solo

sola sopra queste strade mi perdo

ma poi mi ritrovo

lo scrivo a penna sopra un muro

Nessuno si salva da solo

E come pedine perse

viaggio sopra una strada che

non fa vedere niente

viaggio comunque. a cento

no che io non mi fermo

Ti regalo viaggi sul boulevard

dentro negozi come Carlà

e quando ci vedono

uh la la la

quando ci vedono

uh la la la

Per te sempre uguale

se vinco perdono

sarà che nessuno si salva da solo

sola sopra queste strade mi perdo

ma poi mi ritrovo

lo scrivo a penna sopra un muro

Nessuno si salva da solo

Nessuno si salva da solo

Nessuno si salva da solo

