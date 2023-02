Sanremo 2023, boom su TikTok con più di 1 miliardo di views

Sanremo 2023 ha raccolto successo e numeri che non ammettono discussioni e che sono una sentenza verso tutti i detrattori che non hanno fatto altro che trovare cavilli dove, di cavilli, non ce ne sono stati.

Abbiamo già parlato in altri articoli dei numeri fatti dai cantanti in gara sulle varie piattaforme di streaming, in radio, tv e social. A tutto ciò si aggiungono i dati auditel del festival, ben oltre il 60% di media nel corso dei cinque giorni.

Oggi, nel dettaglio, analizziamo i numeri sul social ufficiale, in termini di accordi e marketing con la Rai, di Sanremo2023 cioè TikTok.

Con oltre 1.2 miliardi di visualizzazioni #Sanremo2023 si attesta come il Festival più seguito di sempre dalla “generazione TikTok” con oltre 1.2 miliardi di views e un +129% rispetto ai contenuti dello scorso anno. Le visualizzazioni di #Sanremo2022 erano 525 milioni rispetto a 1.2 miliardi del 2023.

LE CLASSIFICHE TIKTOK DI SANREMO 2023

Le tre canzoni più utilizzate dalla community TikTok per creare contenuti sono:

Supereroi di Mr. Rain usata in oltre 15 mila video; Due Vite di Marco Mengoni utilizzata in più di 8 mila video; Due di Elodie scelta per accompagnare oltre 7 mila video.

I tre artisti che hanno registrato l’aumento più alto in termine di numero di follower sono stati

Mr. Rain +172.000 nuovi follower

+172.000 nuovi follower Marco Mengoni +133.600 nuovi follower

+133.600 nuovi follower Lazza +89.700 nuovi follower

Per quel che riguarda il profilo ufficiale di Sanremo, inaugurato il 18 gennaio, in meno di un mese ha raggiunto 309 mila follower e superato i 5.7 milioni di like. Inoltre, durante i giorni della kermesse, i 136 video postati sul profilo hanno raggiunto complessivamente 66 milioni visualizzazioni.

Nel dettaglio, i tre video più visti del profilo @sanremorai sono: