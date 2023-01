Sanremo 2023 analisi dei testi: quali sono le parole più usate nelle canzoni?

Sanremo 2023. A poche settimane dall’avvio della kermesse più importante della musica italiana, arrivano i testi delle canzoni dei brani in gara al Festival di Sanremo 2023.

Abbiamo voluto fare un’analisi un po’ nerd che tanto erano di moda sulle riviste degli anni ’80 e ’90: quali sono le parole più usate nei testi delle canzoni in gara quest’anno?

Un po’ nerd perché abbiamo preso i testi e li abbiamo importati su un foglio di calcolo (in formato csv, per chi è “del mestiere”) come dati. Impostata la prima tabella pivot, siamo andati ad eliminare congiuzioni (e, ma, che), le preposizioni sia articolate, sia semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra), i pronomi soggetto/complemento, oltre alle parole senza senso (“aaaa”, “oh oh oh” eccetera).

Abbiamo indicizzato sotto la stessa voce parole derivanti dalla stessa radice, siano esse nomi, aggettivi o verbi (ad esempio: amo, amato, amore sono stato ricondotti tutti ad “amore”).

Sono stati esclusi anche i verbi ausiliari (essere e avere).

Non è stato considerato stare quando ricorre con valore copulativo e presenta una sfumatura di significato affine a quella del verbo “essere” (es. Io sto seduto).

Esclusi anche gli avverbi (tanto, quanto, ecc.) e gli aggettivi (tutti i numeri, ad esempio).

Con queste precisazioni… possiamo proseguire!

Siete curiosi di sapere qual è la parola più ricorrente nei brani di quest’anno? Vi dico solo che non è amore e nemmeno cuore!