Sanremo 2023: Amadeus svela al TG1 le date della kermesse

Sanremo 2023 date. Amadeus lo scorso anno ci ha preso gusto ad apparire a sorpresa al Tg1 per dare annunci su ospiti e cantanti e infatti quest’anno, complice anche la riconferma quasi immediata per i prossimi due anni (non era mai successo prima) ha già iniziato.

Il conduttore è apparso la sera del 2 maggio sul telegiornale di Rai1 non solo per ricordare che da oggi è disponibile il regolamento di Sanremo Giovani (vedi qui) e che dal 12 maggio sarà possibile mandare i propri brani, ma anche per ufficializzare le date della prossima edizione del Festival di Sanremo, la 73esima, nonché quarta delle cinque che lo hanno visto e lo vedranno nel ruolo di direttore artistico e presentatore della manifestazione.

Ecco le parole con cui Amadeus ha svelato le date:

Sanremo 2023 inizierà martedì 7 febbraio per concludersi sabato 11 febbraio. Da oggi si alza il sipario sulla 73esima edizione del Festival, con la pubblicazione del regolamento di Sanremo giovani: già dal 12 maggio possono arrivare i brani dei ragazzi, c’è tempo fino al 12 ottobre.

La sera del 12 dicembre sapremo chi sono i primi tre che, come nell’ultima edizione, saranno ammessi automaticamente in gara tra i big.

Nel frattempo proprio il 2 maggio è arrivato una nuova certificazione, disco d’oro, per un brano del Festival. Si tratta di Abbi cura di te di Highsnob & Hu. Con questa nuova conquista il record di Amadeus sale ancora… sono oltre 2.200.000 le copie certificate tra singoli e album di Sanremo 2022, e ben 19 su 25 le canzoni che hanno ottenuto almeno una certificazione.