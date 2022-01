Svelato il palco e la scenografia del Festival di Sanremo 2022

Sanremo 2022 palco. A una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2022 è stato svelato il palco di questa edizione e la scenografia, entrambe ad opera di Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara Castelli.

Per Gaetano non è la prima volta, ricordiamo che fu lui nel 2005 a spostare l’orchestra dal palco mettendola in quello che lui chiama il “Golfo mistico”, ovvero due buchi laterali subito sotto al palco. E di Festival nel suo curriculum ce ne sono stati diversi compresi tutti quelli di Amadeus. In totale venti per lui, otto per la figlia.

Quest’anno il concept a cui Castelli con la figlia si è ispirato per la scenografia è molto legato al momento che stiamo vivendo… la luce alla fine del tunnel…

Niente vintage, piuttosto un restyling del classico.

Ci siamo ispirati alle scenografie più tradizionali a partire dalla riscoperta del colore bianco, con materiali tridimensionali traforati, e abbiamo rivisitato un elemento come il sipario, rendendolo superleggero e trasparente, davanti al boccascena.

Dominano le curve e una prospettiva profonda e accogliente per esprimere anche la speranza che quell’astronave disegnata lo scorso anno sia finalmente giunta in un luogo dal quale ripartire tutti.

Ecco qui a seguire una delle prime foto del palco, e della scenografia (che sceglie di sacrificare parte del ledwall a favore delle luci, con l’immancabile scala centrale.