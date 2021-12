Sanremo 2022: le reazione dei big in gara all’annuncio del cast

Ieri sera nel Tg1 delle 20 Amadeus ha fatto cadere il mistero sui 22 big in gara al Festival di Sanremo 2022. Da quel che si dice anche gli artisti stessi, come accadeva fino a qualche anno fa, hanno scoperto in diretta della loro partecipazioni. Andiamo a scoprire quindi le loro reaction.

Partiamo con Enzo Mazza, CEO della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), da sempre a favore di un graduale svecchiamento del Festival e della categoria unica senza le nuove proposte.

Entusiasmo e dati alla mano in un tweet Mazza ha commentato così questo Festival che, per oltre il 90% è figlio delle major discografiche…

17 degli artisti in gara a Sanremo 2022 hanno ricevuto uno o più Fimi Awards (una certificazione disco d’oro o platino .ndr) nella loro carriera dal 2010 in avanti. Complessivamente sono 280 i dischi di platino accumulati dal cast dei BIG del prossimo Festival

In realtà il numero sarebbe decisamente più alto ma le certificazioni vengono considerate solo dal 2010, anno in cui la FIMI è entrata ufficialmente nel meccanismo. Pertanto quelle di artisti come Gianni Morandi, Rettore, Iva Zanicchi o Massimo Ranieri, precedenti al 2010, non sono considerate.

