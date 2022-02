Il febbraio di LAURA PAUSINI: tra l’ospitata a Sanremo e la nomina da parte di Spotify come EQUAL Ambassador del mese

Sanremo 2022 Laura Pausini super ospite della seconda serata.

Super ospite della seconda serata del Festival è un’artista che ha visto e cantato in tutto il mondo, ma che ovunque porta con sé un pezzo delle sue origini romagnole. Una donna che spicca per un’immenso talento naturale e una simpatia unica.

A sanremo 2022 laura pausini

Laura Nazionale, così viene annunciata da Amadeus. La cantante, in splendida forma, si esibisce nel suo nuovo singolo, uscito lo scorso mese, dal titolo Scatola. Il brano è stato scritto con Madame, Shablo e Luca Faraone.

Laura Pausini, visibilmente emozionata, chiacchiera con Amadeus e ricorda i suoi primi passi sul palco dell’Ariston nel 1993, con La solitudine.

“Cosa sarebbe stato della mia vita se non avessi vinto Sanremo?”, si chiede Laura ora sul palco, mentre riflette sugli ultimi due anni vissuti. Questo è il pretesto che introduce il suo film in arrivo su Amazon Prime Video, LAURA PAUSINI – Piacere di conoscerti, in uscita il 7 aprile in tutto il mondo. In questo docu-film infatti vedremo due lati di Laura, quello reale e quello più intimo che l’artista ha provato a ricostruire ipotizzando che la sua vita avesse preso una piega diversa.

Poco dopo, Laura Pausini intona I have a dream degli ABBA, simbolo degli Eurovision, e arriva un annuncio speciale… che vi spiegahiamo qui.

laura pausini EQUAL Ambassador del mese

Vincitrice del Golden Globe Awards 2021 e prima artista italiana a raggiungere il record di un miliardo di stream su Spotify, Laura Pausini succede ad Annalisa come EQUAL Ambassador del mese di febbraio ed è la protagonista della cover dell’omonima playlist.

EQUAL è la campagna globale di Spotify, lanciata nel 2021, dedicata a promuovere la parità di genere, a celebrare il contributo delle donne nel mondo della musica e dell’audio e a sostenere artiste e creator.

Ecco come ha reagito Laura alla notizia:

Sono orgogliosa di essere stata scelta da Spotify come EQUAL Ambassador e come artista di copertina della playlist EQUAL Italia di febbraio. Nel mondo della musica e non solo c’è ancora molto da fare per quanto riguarda la parità di genere: questa campagna mi sta molto a cuore e sono felice di dare il mio contributo per questa importante causa.