Sanremo 2022: in occasione del debutto al Festival, Giovanni Truppi pubblicherà “Tutto l’universo – L’antologia”

Sanremo 2022 Giovanni Truppi Tutto l’universo è il titolo del disco che il cantautore farà uscire con Virgin Records / Universal Music Italia il 4 febbraio prossimo in occasione del suo debutto al Festival di Sanremo.

Prima di andare a scoprire questo nuovo disco però riassumiamo la storia musicale di Giovanni Truppi per chi non la conoscesse.

Sanremo 2022 Giovanni Truppi… una nuova tappa di una carriera straordinaria

Truppi in poco più di un decennio e con cinque dischi ha saputo creare una cifra stilistica inconfondibile: una scrittura musicale varia, capace di attingere in egual misura da linguaggi diversi come il jazz, il rock, il punk e la canzone d’autore, unendoli a un’inventiva metrica e melodica che comprime o allunga le sillabe per meglio disporle tra le maglie dell’armonia.

Alla scrittura si affiancano poi l’abilità del Giovanni Truppi musicista, che si tratti di suonare pianoforte o chitarra, la fisicitàz del performer.

La nota rivista Francese Le Monde di lui ha detto:

“Sono rari i musicisti capaci di passare

dall’infinitamente intimo all’immensamente cosmico:

(…) Truppi è uno di questi”

Nato a Napoli nel 1981) Giovanni si forma musicalmente al pianoforte e cresce con un forte amore per la letteratura. Trasferitosi a Roma pubblica nel 2010 il disco d’esordio C’è un me dentro di me.

Nel 2013 arriva Il mondo è come te lo metti in testa, un album registrato interamente dal vivo da Giovanni Truppi e Marco Buccelli.

L’apice di questa prima fase artistica arriva in occasione del terzo album, GIOVANNI TRUPPI, uscito nel 2015 per Woodworm. Nel disco collabora anche con lo scrittore Antonio Moresco per la scrittura della canzone Lettera a Papa Francesco I.

Segue una fortunata serie di concerti piano e voce per i quali smonta interamente un pianoforte acustico per segarlo e ricostruirlo in una dimensione più ridotta, dotarlo di pick-up, e renderlo collegabile all’amplificatore come una chitarra elettrica. I live in solo piano confermano la sua forza, seguiti con entusiasmo da un pubblico ancora crescente.

Dall’esperienza del tour nasce Solopiano del 2017, disco che mostra le canzoni contenute nei tre album precedenti in una nuova veste: scarna, ma non per questo meno potente.

Nel 2017 firma la prima canzone per un film: si tratta di Amori che non sanno stare al mondo, per la pellicola omonima diretta da Cristina Comencini, per cui viene candidato nel 2018 ai Nastri d’argento per la migliore canzone originale.

Poesia e civilità del 2019, uscito con Universal, è un album che viene indicato dalla stampa e dai media come uno dei dischi italiani dell’anno, mentre il quotidiano francese “Le Monde” ne celebra musica e qualità artistiche anche Oltralpe.

A breve distanza, nel 2020, segue un progetto decisamente originale: si tratta dell’EP 5 (Universal), prodotto da Giovanni Pallotti, che contiene tre brani di Poesia e civiltà riletti con la complicità di altrettanti ospiti (Calcutta, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista e Niccolò Fabi), più due inediti: Procreare, registrata con Brunori Sas, e Il tuo numero di telefono.

Il 2021 vede invece l’uscita del primo libro di Giovanni Truppi intitolato L’avventura (La Nave di Teseo) e accompagnato dalla pubblicazione di una nuova canzone che ne porta lo stesso titolo.

Il periodo di forzata lontananza dal palco per la Pandemia coincide con l’inizio di una nuova fase di scrittura musicale, per la quale Giovanni cerca un contatto con due autori stimati da tempo, Pacifico e Niccolò Contessa, già titolare del progetto I Cani.

Con loro e con i suoi fidati collaboratori Marco Buccelli e Giovanni Pallotti inizia a scambiarsi una serie di idee, tra cui un brano che in poco tempo giunge a compimento: si tratta di Tuo padre, mia madre, Lucia, la canzone che sarà in gara al Festival di Sanremo.

Il pezzo è prodotto da Marco Buccelli e Taketo Gohara con la collaborazione di Stefano Nanni.

TUTTO l’UNIVERSO L’ANTOLOGIA

Sanremo 2022 Giovanni Truppi. E così arriviamo ad oggi…

Tuo padre, mia madre, Lucia è un brano apparentemente classico nell’impostazione e allo stesso tempo ardito e originale per metriche e struttura e per la melodia che sembra ogni volta rimanere sospesa in aria.

La canzone è stata scritta con la complicità dei suoi due più fidati partner musicali – Marco Buccelli e Giovanni Pallotti – insieme a due firme d’eccezione della canzone italiana, Pacifico e Niccolò Contessa.

Il 4 febbraio uscirà in CD e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music Italia TUTTO L’UNIVERSO, un’antologia che racchiude l’essenza artistica di Giovanni Truppi e dei suoi dieci anni di musica.

Le canzoni della tracklist sono state scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell’arco di un decennio nei quattro album di inediti. A seguire la copertina del disco (Foto di Mattia Zoppellaro, artwork di Valerio Bulla) e la tracklist.

Tuo Padre, Mia Madre, Lucia L’Unica Oltre L’Amore Superman Mia feat. Calcutta Nessuno Conoscersi In Una Situazione Di Difficoltà Tutto L’universo Pirati Borghesia La Domenica Stai Andando Bene Giovanni Amici Nello Spazio Il Mondo È Come Te Lo Metti In Testa Procreare feat. Brunori Sas Scomparire

Foto di copertina di Mattia Zoppellaro