Amadeus a Tv Sorrisi & Canzoni: "Non mi piacciono i cast 'ipocriti', equamente divisi per generi, sesso e discografiche... contano le canzoni!"

Amadeus ha parlato con soddisfazione del suo terzo Festival di Sanremo, in programma dall’a al 5 febbraio 2022, in un’intervista rilasciata ad Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi & Canzoni. La sua soddisfazione più grande? Aver dimostrato ai cantanti che essere in gara vale più del ruolo da ospite.

Ecco alcune delle dichiarazione del direttore artistico della kermesse

Sanremo 2022 Amadeus: Le canzoni e la gara

Io lavoro sulla musica, se anche si propongono dei nomi importanti ma non hanno le canzoni adatte, con grande dispiacere dico di no. Il conduttore che è in me magari mi dice che quel nome faceva comodo allo spettacolo, ma se poi la canzone non funziona faccio un danno doppio, al cantante e al Festival.

Tra i concorrenti quest’anno anche sette vincitori ovvero Iva Zanicchi (regina del Festival con 3 vittorie), Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Mahmood e Massimo Ranieri.

Ho fatto diventare più importante la gara rispetto all’apparizione come ospite. Ho spiegato loro che oggi è molto più forte essere in gara… le canzoni si sentono tante volte e si parlerà dei concorrenti all’infinito, dal momento dell’annuncio fino alla fine del Festival. Se poi il brano è forte, anche per molto tempo dopo. Questo non succede con l’ospitata.

Un Festival contemporaneo

Nel cast non ci devono essere artisti fuori dal tempo, ma cantanti che sono contemporanei, a prescindere dall’età. Qui nessuno ha bisogno di un rilancio.

Il Festival non poteva essere anacronistico rispetto alla radio, a YouTube e a Spotify, a un certo punto sembravano due mondi separati, di qua Sanremo e di là la musica che la gente ascolta davvero. La composizione del cast non deve essere “ipocrita”… un tot di cantanti di un genere e un tot di un altro, un certo numero di donne e uno di uomini, qualche nome famoso, la divisione per case discografiche… No. Le caselle prestabilite non mi piacciono.

La canzone di Highsnob e Hu è stata l’ultima canzone che ho ascoltato e la prima che ho scelto

Qui potete leggere l’intervista integrale realizzata da Tv Sorrisi e Canzoni.