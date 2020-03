Sanremo 2020 radio. È passato un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2020 ed è tempo di fare i primi bilanci per quel che riguarda i passaggi radiofonici.

Per questo abbiamo commissionato a Earone di realizzare per noi una ricerca sui passaggi dal 4 febbraio, data di inizio del Festival di Sanremo 2020, al 5 marzo.

Il dato della classifica che segue è stato stilato da EarOne, la società italiana che fornisce servizi di classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, partner ormai consolidato dell’industria musicale.

La classifica è per punteggio il quale è determinato dal numero di passaggi in onda su ciascuna emittente ponderato con il dato di audience dell’emittente stessa per fascia oraria e per giorno della settimana.

Ma partiamo con la classifica!

Sanremo 2020 radio

Il primo numero indica la posizione tra i brani del Festival mentre il numero tra parentesi indica la posizione nella classifica generale.

32. Gabriella Martinelli & Lula – Il Gigante d’acciaio (fuori Top 200)

trasmessa da 58 emittenti

31. Fadi – Due noi (fuori Top 200)

trasmessa da 51 emittenti

30. Marco Sentieri – Billy Blu (fuori Top 200)

trasmessa da 62 emittenti

29. Matteo Faustini – Nel bene e nel male (187)

trasmessa da 63 emittenti

28. Tosca – Ho amato tutto (126)

trasmessa da 65 emittenti

27. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso (114)

trasmessa da 56 emittenti

26. Eugenio in via di Gioia – Tsunami (104)

trasmessa da 94 emittenti

