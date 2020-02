Sanremo 2020: la suddivisione dei cantanti in gara nelle prime due serate

Domani, martedì 4 febbraio, alle ore 21:00 circa prenderà il via il Festival di Sanremo 2020.

Nelle prime due serate della kermesse avremo la possibilità di ascoltare le 24 canzoni dei big in gara suddivise 12 per serata.

Le canzoni verranno quindi votate dalla sola giuria demoscopica in questa prima serata (qui la guida completa alle serate) e verrà stilata una classifica per serata e, alla fine della seconda puntata, quella di mercoledì 5 febbraio, una prima classifica generale.

Ma non solo, nel corso delle due serata di sfideranno anche gli 8 giovani in quattro scontri diretti, due per serata, così che mercoledì 5 febbraio solo 4 di loro rimarranno in gara per confrontarsi nella semifinale e nella finale che avverrà nella serata di venerdì.

