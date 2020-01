Sanremo 2020. Dopo che da giorni sui social imperversa la polemica riguardo a Junior Cally, non per la canzone presentata al Festival, bensì per alcuni brani pubblicati in passato dal rapper, canzoni dai contenuti decisamente forti, il rapper rompe il silenzio attraverso alcune storie pubblicate sulla sua pagina Instagram.

Ma non solo, anche il direttore artistico del Festival, Amadeus, vittima di un attacco incrociato da più parti, ha deciso di parlare rilasciando una breve dichiarazione a mezzo comunicato stampa.

Della faccenda Junior Cally abbiamo parlato ampiamente sul nostro sito (per esempio in questo un articolo di Monica Landro nella rubrica W la mamma o riportando le dichiarazione di Mazza della FIMI qui).

Ora, dopo giorni di assoluto silenzio, il rapper ha deciso di rispondere alle critiche.

LA RISPOSTA DI JUNIOR CALLY

“È da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come fosse un film. Purtroppo moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno. La cosa più importante che voglio ribadire è che la musica mi ha dato una speranza e mi ha salvato la vita in un momento in cui avevo una marea di problemi ed è solo la musica che voglio portare sul palco di Sanremo. Per questo ad Amadeus ho proposto un brano che non ha quei testi e quelle immagini, che non avrà accanto la parola ‘Explicit’“.

Sul tema della violenza sulle donne e dei testi sessisti Cally ha voluto ribadire il suo assoluto rispetto per la figura femminile…

“Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma. Sono un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine. Mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c’è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo“.

LA RISPOSTA DI AMADEUS

“Apprezzo le tue parole, non avevo dubbi sul tuo pensiero“.

Così Amadeus, direttore artistico e di Sanremo 2020, ha commentato le dichiarazioni di Junior Cally.

ANCHE MARIA DE FILIPPI difende Amadeus

Anche Maria De Filippi, intervistata da Il Corriere della Sera, si è espressa in difesa di Amadeus e ha detto la sua sul caso Junior Cally…

“…Fa impressione ultimamente considerare quanto bisogna stare attenti quando si parla per non essere fraintesi. Io non penso che Amadeus sia sessista o maschilista.

Credo che lui abbia sbagliato ad usare dei termini… Poi se invita una giornalista del tg a Sanremo, mi sembra chiaro non abbia nessun pregiudizio.

Su Junior Cally, ho avuto un caso simile ad Amici, con Skioffi. I prof lo avevano giudicato in base alle canzoni che aveva portato, poi sono saltati fuori tutti i precedenti…

Le spiegazioni non erano molto diverse da quelle di Cally, lui diceva anche di essersi ispirato ad alcune scene di film. Alla fine è rimasto: io credo che la componente artistica conti“.