Canzoni Estate 2019 - le Top 20 dei brani più passati dalle radio regionali (dall'1 al 15 agosto)

Dopo le Top 20 dei grandi network All Music Italia, in collaborazione con Earone, vi svela le classifiche della prima metà di agosto di nove delle maggiori radio regionali.

Luca Dirisio Come il Mare a settembre è il nuovo singolo del cantautore. Testo in anteprima esclusiva

Uscirà il 30 agosto "Come il Mare a Settembre". Il singolo anticiperà l'uscita del nuovo disco di inediti a otto anni di distanza dal precedente.

Anteprima Video: la vita iperconnessa nel singolo “Estate in diretta” di AURA DARCO

"Estate in diretta" è il nuovo singolo della trapper AURA DARCO, che per l'occasione ha coinvolto il rapper Nik. Il video è in anteprima su All Music Italia.

Canzoni Estate 2019 - le Top 20 dei brani più passati dai grandi network dall'1 al 15 agosto

Torna l'appuntamento con le Top 20, radio per radio, delle canzoni dell'estate più passate dai grandi network. Ecco i dati dall'1 al 15 agosto.

Giordana Angi Stringimi più forte è il singolo che porta al nuovo disco

Dopo il secondo posto con tanto di premio della critica ad Amici di Maria De Filippi, instore e tour, Giordana lancia il primo singolo apripista del nuovo album.

Luché Salmo ecco tutto quello c'è da sapere sul "dissing" tra rapper dell'estate

Il rapper napoletano fa partire la polemica contro Salmo sui social il quale gli risponde per le rime facendo partire un botta e risposta senza esclusione di colpi.

Emma Marrone: esce a settembre il singolo firmato da Vasco Rossi. Nel nuovo disco anche un duetto con Elisa

Il brano scritto da Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Piero Romitelli e Gerardo Pulli, sarà il primo singolo ufficiale del nuovo disco di Emma.

Musica 2019: il mercato cresce del 5%. Streaming oltre il 63% e crolla il cd (ma del resto dove lo inseriamo?)

Ecco tutti i dati relativi al mercato discografico nel primo semestre del 2019 su fonte FIMI.

Macchianera Awards 2019 - Candida All Music Italia come miglior sito musicale (scheda di votazione)

Tornano come ogni anno i Macchianera Awards, i premi della rete. All Music Italia nella categoria Miglior sito musicale si è classificato al secondo posto dietro al solo Rolling Stone.

Le pagelle settimanali del nostro critico musicale ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Mc Ivanò: da La Pankina Krew al debutto solista con "Angeli & Demoni"

Ex componente de La Pankina Krew, Mc Ivanò ha debuttato come solista con l'album Angeli & Demoni.

Intervista a Syria per il secondo anno alla direzione artistica di Concerti al Tramonto

Edoardo Vianello, Gigi D'Alessio, Lodo e Carota de Lo Stato Sociale, Paolo Rossi e Ron. Syria ci racconta la sua seconda edizione di Concerti al Tramonto.

Intervista a Moreno: il ritorno con Valerio Jovine in attesa del nuovo album. "Sanremo? Ci tornerei per vivermelo più allegramente..."

In occasione dell'uscita del nuovo singolo intervista a Moreno per parlare di tutto. Dagli esordi ai colleghi, J-Ax, De Palma ed Emis Killa in primis. E poi Amici, Sanremo e il nuovo album.

Videointervista a Pianista Indie. Una missione “per il bene della musica!”

E' uscito "Riviera", il nuovo singolo di Pianista Indie, che arriva dopo "Urologia", "Zara" e "Fabio". Aspettando l'album.

Intervista a Roberto Casalino - Da Giusy, Emma, Alessandra, Annalisa e le altre a Il Fabbricante di ricordi

Una lunga chiaccherata con Roberto Casalino per ripercorrere gli inizi carriera, l'amicizia con Tiziano Ferro, l'inizio del percorso da un autore e il nuovo album in arrivo a settembre.

Festival Estivo 2019 - Vince il Trio Kaos. Le videointerviste agli artisti

Ecco tutti i premiati al Festival Estivo 2019 e le videointerviste a Trio Kaos, Klari e Francesco Occhipinti.

Videointervista a Le Vibrazioni. In autunno il tour con l'orchestra diretta da Beppe Vessicchio

Le Vibrazioni In Orchestra di e con Beppe Vessicchio è il nome del tour autunnale de Le Vibrazioni. Uno show in cui si incontreranno il rock e le sonorità classiche.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

La "rivoluzione" di Mietta con Milano è dove mi sono persa cambierà davvero qualcosa nelle radio?

Mietta Milano è dove mi sono persa. Questo è il titolo del nuovo singolo della cantante con all'attivo più di trent'anni di una carriera iniziata giovanissima. Questo è il titolo del brano che, inizialmente ignorato da tutti i grandi network radiofonici, ora dicono stia scatenando una piccola rivoluzione mentre è ad un passo dall'ingresso nell'ambita...

Sanremo 2020: sempre più consensi per intitolare il Teatro Ariston a Domenico Modugno

Ottiene sempre più consensi la proposta del Mei di intitolare il Teatro Ariston a Domenico Modugno in occasione del Festival di Sanremo 2020.

Modà Quelli Come Me: fuori il 30 agosto il nuovo singolo aspettando “Testa o Croce”

"Quelli Come Me" è il titolo del nuovo singolo dei Modà, che sarà pubblicato il 30 agosto a poco più di due mesi dal precedente "Quel Sorriso in Volto".

Festival Show 2019: a Mestre la penultima tappa con Alberto Urso, Dolcenera e Nigiotti

Dolcenera, Alberto Urso, Enrico Nigiotti e Anna Tatangelo sono solo alcuni degli artisti che il 23 agosto saliranno sul palco di Piazza Ferretto a Mestre per la tappa di Festival Show 2019.

Wake Up 2019: a Mondovì (Cn) il 6, 7, 14 e 21 settembre il Festival di Musica Elettronica e Pop

Achille Lauro, J Ax, Boomdabash, Luché e Rkomi sono solo alcuni dei protagonisti di Wake Up 2019, in programma a settembre a Mondovì (Cn).

Aida Cooper fa rivivere le canzoni di Mia Martini. Produce Loredana Berté

Aida Cooper è pronta a pubblicare un album omaggio a Mia Martini con la supervisione di Loredana Berté.

Certificazioni Fimi - Settimana 33: Quarto platino per Coez e doppia certificazione per Boro Boro

Quarto disco di platino per il singolo "E' sempre bello" di Coez. Due certificazioni per Boro Boro e bene anche Ultimo, Rkomi e Salmo. Oro d'annata per "Nome e Cognome" di Ligabue.

Mambolosco Arte il 13 settembre fuori l'album. Svelate le date instore

"Arte" è il titolo del nuovo album di Mambolosco in uscita il 13 settembre. Il giorno stesso partirà l'instore tour che porterà il trapper in giro per l'Italia.

Classifiche di vendita Fimi - Settimana 33: Machete e Fred De Palma si confermano in vetta mentre i dischi di Luché beneficiano della polemica con Salmo

Pochi cambiamenti nelle classifiche di vendita di metà agosto. Machete e Fred De Palma ancora primi. Nei vinili regna la musica internazionale!.

Ciccio Riccio in tour: a Sant'Agata di Puglia con Mietta, Shade, Fred De Palma e...

Martedì 20 agosto dalle 22 in Piazza Perillo a Sant'Agata di Puglia (Fg) una nuova tappa di Ciccio Riccio in tour con un cast di artisti legati alla Puglia.

Rocco Hunt Libertà: svelati gli appuntamenti instore per presentare il nuovo album

Uscirà il 30 agosto "Libertà", il nuovo album di Rocco Hunt che verrà presentato in una serie di date instore su e giù per l'Italia.

Classifica Spotify - Settimana 33: Fred De Palma conclude la sua ascesa arrivando in vetta!

Se nella Top Viral continua a dominare il rapper Random nella classifica dei brani più ascoltati De Palma conquista finalmente la vetta!.

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Mostro: dopo Milano, anche la data di Roma di The Illest Show è sold out

Gazzelle: posticipata la tappa del tour estivo a Marina di Pietrasanta

Tormentone estate 2019 - Sondaggio FASE II - Vota la canzone dell'estate

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 2 agosto

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 26 luglio

La Settimana della Mosca: Cuba Libre, Tequila e altri cocktail per l'estate italiana

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

iPesci: il duo elettropop alla prova di maturità con una cover di Giovanni Telegrafista di Enzo Jannacci

Anteprima Video: la vita iperconnessa nel singolo “Estate in diretta” di AURA DARCO

Piji: la volontà di fuggire e vivere da eremita nel singolo “Misanthropy Village”

Ecco chi è Random rapper da quasi 10 milioni di stream con "Chiasso" (Testo e audio)

Francesco Armeno: la voglia di stare con noi stessi anche d'estate nel singolo "Hotel Vista Mare"

Marïna lancia l'album di debutto, Compiti a casa, prodotto da Sick Luke

Classifica Radio Earone Settimana 33: “Mambo Salentino” ancora in testa. Salgono Rovazzi e Fred De Palma

Classifica Spotify - Settimana 32: Sul podio ancora Machete, Fred De Palma e Benji & Fede

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Enrico Nigiotti Cenerentola e le altre storie - Recensione

Romina Falconi Biondologia - Recensione

Virginio Intervista Cubalibre - parte 3

Marco Mengoni Fuori Atlantico Tour Risorgimarche

Virginio Intervista Cubalibre - parte 2

Festival Estivo 2019 intervista a Francesco Occhipinti vincitore per il miglior testo

Festival Estivo 2019 intervista a Klari

Festival Estivo 2019 Trio Kaos video intervista ai vincitori

Pianista Indie Intervista Riviera

J-Ax - Matteo Salvini. Il rapper spiega quanto dichiarato a Il Corriere della sera

Le Vibrazioni Intervista L'amore mi fa male e...

Jose Nunes Intervista Te lo digo bailando

GionnyScandal Intervista Il Re Leone

Spagna Intervista Il Re Leone