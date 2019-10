Amadeus, in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, sceglierà in prima persona e in totale autonomia i brani dei big in gara.

Ieri, primo ottobre 2019, alle ore 16:22 circa è apparso un articolo sull’affidabilissimo sito dell’AdnKronos in cui sono stati svelati, probabilmente grazie ad una soffiata, i nomi della Commissione Artistica di Sanremo 2020 specificando che i nomi citati sarebbero stati al lavoro non solo sulla scelta dei giovani, ma anche su quella dei 20 big in gara.

La notizia è stata ripresa da tutti i siti di musica (e non solo) compreso il nostro (vedi qui).

Questo quanto apparso su AdnKronos ieri:

“Saranno Gianmarco Mazzi, già in passato direttore musicale del festival, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, l’autore televisivo Massimo Martelli, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis e naturalmente il direttore artistico del festival, Amadeus, a selezionare canzoni e artisti in gara a Sanremo 70. Sono loro – a quanto apprende l’AdnKronos – i componenti della commissione musicale del festival 2020.

Già al lavoro sulle selezioni dei Giovani, come da tradizione la commissione conta di ultimare anche la selezione dei Big entro le vacanze di fine anno.”

Come potete notare viene specificato per l’appunto che, oltre ad occuparsi delle selezioni dei giovani in gara, la commissione composta da Claudio Fasulo, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis e Gianmarco Mazzi, affiancati dallo stesso Amadeus, si occuperà anche di scegliere le canzoni e i big in gara.

La fuga di notizie in questo caso però è veritiera solo in parte.

È vero infatti che la Commissione artistica si occuperà di affiancare Amadeus nell’ascolto e nella scelta delle nuove proposte in gara a Sanremo 2020 ma, per quel che riguarda i big, sarà il solo Amadeus nelle vesti di presentatore e Direttore artistico della kermesse, a scegliere gli artisti e le canzoni che entreranno nella rosa, ambitissima, dei 20 big.