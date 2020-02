Sanremo 2020 Nuove proposte è il caso.

Mentre è ancora in corso la votazione con tanto di televoto valido al 34% della finale delle Nuove proposte di Sanremo 2020 sbuca sulla pagina social Instagram ufficiale del Festival di Sanremo un’immagine postata alle 21:20 in cui si dichiara che Tecla Insolia è la vincitrice delle Nuove proposte di Sanremo 2020.

Il tutto mentre il televoto è ancora aperto come notato da Trash Italiano e da diversi altri giornalisti sui social.

Un fatto decisamente strano e su cui la Rai dovrebbe fornire risposte. Ma non è la sola stranezza, come fa notare Mattia Marzi, giornalista de Il Messaggero e di Rockol, al momento della votazione la Sala stampa (che ricordiamo conta al 33% sul voto totale) era semi deserta in quanto non era stato fornito il giusto preavviso.

“Solo per raccontarvi il caos totale delle votazioni di quest’anno: sono le 20.25 e la sala stampa – mezza vuota – ha già votato le due sfide delle “Nuove proposte”, senza preavviso e senza neanche aver ascoltato le esibizioni. Tutto apposto, eh“

Alla fine Leo Gassmann ha trionfato su Tecla Insolia con il 52,5% dei voti, ma il fatto strano accaduto rimane…