Sanremo 2020 Nuove proposte… Ogni anni si ripete la stessa storia.

Ogni presentatore, conduttore o direttore artistico che dir si voglia afferma, mesi prima, di voler tutelare le Nuove proposte, per poi finire a relegarle nei ritagli di tempo del programma TV più seguito dell’anno.

Il Festival di Sanremo, prima ancora di essere una gara canora, è un programma televisivo e deve rispettare i tempi della televisione.

Difficile da credere, visto che è una sbrodolata di varietà più lunga dell’intera saga de Il Signore degli Anelli!

E pure Amadeus ci casca.

Promette promette e poi manda i giovani videoregistrati, si avete capito bene, registrati… Per poco non chiede loro di fare la gara in una diretta Instagram.

Magari ci si può pensare per il prossimo anno… chi riceve più cuoricini, vince. Mi sembra una bella idea.

Sanremo 2020 nuove proposte, povere loro…

I giovani, diciamolo, sono quelli che hanno bisogno di apparire, farsi conoscere, stare sul palco e invece sono messi in un angolino e fanno la finale ai sensi del regolamento… regolamento che è stato modificato ieri alle 23:20.

Si inizia con la sfida ad eliminazione (che Claudio Baglioni, senza troppi proclami, aveva tolto per dare ai ragazzi una possibilità in più), così ne facciamo fuori già 4 su 8 dopo la prima esibizione (4 martedì e 4 mercoledì).

Alla terza serata i giovani non partecipano, perché già avere tutti i 24 Campioni che fanno i duetti farà sforare il Festival almeno fino al TG del mattino.

Quindi giovani state a casa che è meglio, a voi la visibilità in TV non serve. Meglio darla a quella schiera di over 60 le cui vendite non dipendono certo dalla canzone presentata all’Ariston!

Arriviamo a venerdì che già a leggere il programma mi sale l’ansia. Ventiquattro campioni più quattro nuove proposte, fanno 28 esibizioni di cantanti in gara!

Ok che è venerdì e sabato non c’è Uno Mattina che incombe alle 7, però bisogna lasciare spazio alle trasmissioni della notte, quindi cosa si sono inventati?

Visto che i quattro giovani si incontrano e scontrano venerdì con una semifinale ad inizio puntata, semifinale da cui resteranno solo due, questi due si sfideranno il giorno stesso, anzi, la notte stessa (non so a che ora e davanti a quale pubblico)… in video.

Avete capito bene, per non allungare il brodo e far esibire nuovamente i ragazzi sarà mandato in onda per la votazione finale un frame dell’esibizione… come se per la finale di Coppa Uefa si mandassero in onda solo gli highlights come ha fatto, giustamente, notare Enzo Mazza della FIMI.

“Riproposizione registrata delle interpretazioni (o di parte di esse) delle 2 canzoni rimaste in competizione, rese dai rispettivi Artisti durante le semifinali (sfida diretta di Finale)”

Questo è uno stralcio, copiaincollato, del regolamento.

Già questa cosa è odiosa quando il cantante in gara è minorenne e un assurdo regolamento impone che i minori non lavorino dopo la mezza (ma va bene se vengono intervistati nella loro camera d’albergo)… tanto che sembra che Amadeus & C. abbiano messo le mani avanti, così i due, maggiorenni o minorenni che siano, avranno a disposizione gli stessi mezzi. Se il motivo fosse questo, la scelta mi pare quanto meno… originale…

Quindi rimane che io non ci ho capito niente. Non ho capito quali siano i requisiti per partecipare tra i BIG, visto che ci sono Campioni che conosco meno delle Nuove Proposte e, soprattutto, mi è oscuro il motivo di una tale scelta.

Risparmiare tempo? Due minuti, il tempo del cambio palco… visto che comunque l’esibizione, registrata, viene mandata in onda.

Amadeus, ti prego, spiegami tu perché proprio io a capire non ci riesco. Io in te ci credevo… eppure Baglioni tolse le eliminazioni stile talent show di Carlo Conti e tu me le hai rimesse. Epic Fail!

Ps. Al riguardo ha scritto un articolo, molto interessante ed esaustivo, Franco Zanetti. Si parla anche del gran maneggione che punta a tornare alla guida del Festival della Canzone Italiana, per carità… Lo trovate qui.