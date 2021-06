In Copertina

Sangiovanni al lavoro in studio con Dardust. Nel frattempo crescono le date del tour Mondo Sangio

Ad oggi sono oltre 400.000 le copie certificate tra album e singoli per il giovane artista.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita l'11 giugno: Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, Rkomi, Matteo Faustini e...

Non si arrestano le nuove uscite per l'estate 2021... quali avranno passato l'esame del nostro critico musicale? .

Classifica Radio Earone Settimana #23: ancora primi i Coldplay. Ottimo ingresso di Madame

La classifica radio Earone di questa settimana premia ancora una volta la musica internazionale con i Coldplay davanti a Martin Garrix, Bono e The Edge.

Michele Bravi racconta ai fan il nuovo singolo, "Falene", in duetto con Sophie and the Giants

Michele Bravi Falene testo e significato del brano in duetto con Sophie and the Giants e in uscita il 18 giugno. Settimana prossima Michele Bravi tornerà.

I Måneskin inarrestabili presenti nelle classifiche Spotify di 33 paesi del mondo. Ecco tutti i dati nazione per nazione

Il record in Lituania dove la band occupa ben 31 posizioni della Top 200.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'11 giugno

Radio Date 11 giugno. Anche questa settimana si preannuncia con una grande scorpacciata di novità musicali. Tra i 90 nuovi singoli in uscita, si sa, è già.

Ritorna la musica live: ecco tutti i concerti dell'estate 2021 in un unico articolo

Con i dovuti accorgimenti per il rispetto delle regole di emergenza sanitaria, torna la musica dal vivo.

Gli album italiani in uscita nel mese di giugno: Emma, Mahmood, Shiva, Tony Effe, Sottotono, Baby K e tanti altri ancora...

Cd, versioni speciali, vinili, copie autografate ed repack. Ecco cosa ci aspetta a giugno.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale

ALBUM IN USCITA 2021

Articolo in continuo aggiornamento...

Intervista a Gianluca Modanese, emergente da 17 milioni di stream: "Credo che oggi si possa emergere solamente con la forza delle proprie canzoni e i social"

Alla produzione del nuovo singolo, L'ultima volta (prima di dormire), Steve Tarta.

Videointervista a Federica Carta e MyDrama: “Continuate a combattere. L’amore è amore”

Federica Carta e MyDrama protagoniste di un nuovo singolo in cui le due giovani artiste dimostrano di non avere paura a lanciare messaggi importanti.

Intervista ad Anto Paga: "Con Sulla mia pelle ho riscritto nella mia testa il finale di una storia andata male"

Ad oggi il giovane artista vanta già oltre 20 milioni di stream grazie a brani diventati virali su Instagram e TikTok.

Videointervista a LowLow: “Sono in una fase di ricerca e ora vi presento il mio singolo schizofrenico!”

E' uscito il nuovo singolo di LowLow Fino a Che Non ti Odierò. Per l'occasione il rapper ha coinvolto l'amico Ghemon. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Martina Beltrami: “Come disse John Lennon... ’Amare significa dover dire mi dispiace ogni quindici minuti‘”

E' uscito per Fiero Dischi il nuovo singolo di Martina Beltrami Per Dirti Che (Mi Spiace). Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ad Anna Tatangelo: “Le persone si incontrano per rinascere. Nascere non basta mai a nessuno”

E' uscito il nuovo album di Anna Tatangelo Annazero, progetto discografico nel quale l'artista di Sora vira verso quelle nuove sonorità.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Michele Merlo: la rabbia della famiglia, l'amore dei fan, la dedica della fidanzata e dell'amico... e la musica, che per fortuna rimane

È passato poco più di un giorno dalla sera del 6 giugno quando il cuore del cantautore 28enne Michele Merlo ha smesso di battere. In queste 24 ore un'enorme ondata di tristezza ha unito il popolo del web. Emozioni ma anche sentimenti contrastanti come è giusto che sia quando scompare un ragazzo così giovane e non...

Gaia... Finalmente in tour. Ecco gli appuntamenti live dell'estate 2021

Annunciato il calendario dei live, Festival compresi, della cantautrice.

Sangiovanni al lavoro in studio con Dardust. Nel frattempo crescono le date del tour Mondo Sangio

Ad oggi sono oltre 400.000 le copie certificate tra album e singoli per il giovane artista.

Enrico Nigiotti da luglio in tour con Notti di Luna - Chitarre e voce. Date e biglietti.

Enrico Nigiotti torna live a luglio con Notti di Luna - Chitarre e voce, il suo nuovo tour estivo in versione acustica. Aspettando il tour teatrale.

Annalisa annuncia il tour Nuda10 Open Air. Date e biglietti.

Annalisa annuncia le prime date del tour estivo Nuda10 Open Air. Dal 24 giugno Annalisa sarà tra i protagonisti dell'estate in musica con li tour che.

Gianni Morandi torna per l'estate 2021 con un brano scritto da Jovanotti, L'Allegria

Un brano atipico per il cantante che, ancora una volta si mette in gioco.

Bugo: Bugatti Cristian è in concerto. Annunciate le prime date live.

Bugo annuncia le prime date del suo tour estivo e lo chiama col suo nome. Bugatti Cristian è in concerto. Non c'è altro da aggiungere, ha.

La Municipàl quest'estate in tour per l'Italia. Date e biglietti

La Municipàl torna col nuovo album e annuncia le date estive del tour. Arriverà venerdì 18 giugno Per resistere al tuo fianco, il nuovo album de.

Ghemon: quest'estate "E vissero feriti e contenti tour 2021". Date e biglietti

Ghemon annuncia le date del suo tour estivo E vissero feriti e contenti tour 2021. Sarà l'occasione per portare sul palco i brani del suo ultimo.

Cosmo torna sul palco con gli Incontri dell'amore. Info e date.

Cosmo annuncia il suo talk show itinerante Incontri dell'amore. Si parte lunedì 14 giugno alle 18.30 dal Circolo Magnolia di Milano. Cosmo, col suo spettacolo, attraverserà l'Italia.

Baby K ecco la tracklist e i duetti del nuovo album, "Donna sulla luna"

Nell'album collaborazioni con giovani artisti dalla nuova scena hip hop ma anche un duetto inaspettato.

Rkomi: il nuovo estratto da "Taxi driver" è "Partire da te" scritta con Mahmood, Junior K e Katoo

Il brano è stato scritto da Rkomi insieme a Mahmood, Junior K e Katoo.

Michele Bravi racconta ai fan il nuovo singolo, "Falene", in duetto con Sophie and the Giants

Michele Bravi Falene testo e significato del brano in duetto con Sophie and the Giants e in uscita il 18 giugno. Settimana prossima Michele Bravi tornerà.

I Måneskin inarrestabili presenti nelle classifiche Spotify di 33 paesi del mondo. Ecco tutti i dati nazione per nazione

Il record in Lituania dove la band occupa ben 31 posizioni della Top 200.

Nek torna dopo il brutto incidente con un nuovo singolo, "Un'estate normale"

Tra gli autori del brano anche il cantautore Raige.

Nell'anno di Euro 20 Cristina D'Avena lancia l'EP "Nel cuore solo il calcio" (testo e audio)

Nell'EP anche alcune sigle dei Cartoon legate al mondo del calcio e una sorpresa legata a Holly & Benji.

Emma fuori il video di "Che sogno incredibile" con Loredana Bertè

Nel frattempo continua il Fortuna Live 2021. Nell'articolo tutte le informazioni per usufruire dei propri biglietti.

Fred De Palma annuncia il nuovo disco"Unico" da mezzanotte in presave con una sorpresa

Insieme al presave esce in digitale "Pà la cultura (freestyle).

I Måneskin in copertina sul numero di Vanity Fair per il mese del pride e Damiano risponde ad Emma sulla questione sessismo

"Ognuno di noi è diverso dagli altri, la vera giustizia è essere giudicati in base a ciò che si fa e non ciò che si è...".

News

dalla discografia

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita l'11 giugno: Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, Rkomi, Matteo Faustini e...

radio date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'11 giugno

Testo&Contesto

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

W la Mamma

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

La mosca Tzè Tzè

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A tutto pop

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

A-V Indie

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

CAMILLA si sfoga pubblicando il brano "FUCKGIRL"

Young Tommy lancia il brano drill "Young G" anticipazione di YIN&YANG

Limoni lancia il nuovo singolo "Brucia la stanza"

Anteprima video: ecco "Litorale" di Santoianni un video 100% indie di origine controllata

Aemme: il nuovo singolo del giovane e promettente cantante e rapper pugliese "Sesso Ovunque"

Caveleon: il nuovo singolo è “Feels Like”! La trilogia... continua!

Stillpani: un dialogo interiore e una fotografia di una realtà distorta nel singolo “Schiaffi”

Celestopoly: fuori “Caffè”, un brano che fa riflettere sull’importanza di sapersi ascoltare

Caterina: il nuovo singolo “Abitudini” prima dell'avvio del tour estivo

Classifica Radio Earone Settimana #23: ancora primi i Coldplay. Ottimo ingresso di Madame

Certificazioni FIMI settimana #22: Ben tre nuove certificazioni per Rkomi. Nuovi traguardi per i ragazzi di Amici

Classifica Spotify Settimana #22: Sangiovanni ancora al top! Nella Viral bene i brani eurovisivi

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #22: Sangiovanni guida tra album e singoli. I Litfiba in testa tra i vinili

Classifica Radio Earone Settimana #22: Coldplay ancora in testa. Samuel e Francesca Michielin sul podio

Certificazioni FIMI settimana 21: Sangiovanni inarrestabile porta Malibù e il suo EP d'esordio al disco di platino

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Lo Stato Sociale Intervista Recovery Tour

Il Pagante Intervista Open Bar

Shiva Intervista Dolce Vita

Federica Carta MyDrama Intervista Tocca a me

LowLow Intervista Fino a Che Non ti odierò

Enula Intervista Contorta

Eurovision 2021 il giornalista che scoppia in lacrime, Simone zani

Black Mamba Portogallo Intervista Eurovision Song Contest 2021

Maneskin Intervista Eurovision Song Contest 2021

Blind Channel Finlandia Intervista Eurovision Song Contest 2021

Aka 7even Intervista dopo Amici 2021

James Newman UK Intervista Turquois Carpet Eurovision Song Contest 2021