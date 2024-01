Sangiovanni verso sanremo con una lettera d’addio a Giulia Stabile: “Sono cresciuto. Non sono più quello di Farfalle e Malibu”

In attesa del ritorno al Festival di Sanremo a due anni dal grande successo, non solo italiano, di “Farfalle“, Sangiovanni ha rilasciato un’interessante intervista a Mattia Marzi per Il Messaggero in cui parla del suo brano, del rapporto con Giulia Stabile e di Maria De Filippi.

Il cantautore sarà in gara a Sanremo 2024 con il brano “Finiscimi” brano la cui orchestrazione è stata curata da Davide Rossi già al lavoro con artisti del calibro dei Coldplay e dei Depeche Mode.

Il brano del Festival racconta la storia d’amore finita con Giulia Stabile, ballerina vincitrice dell’edizione di Amici a cui lo stesso Sangiovanni ha preso parte. L’artista la definisce come una lettera d’addio struggente e malinconica che andrà a far parte del suo disco in uscita nel 2024 che, grazie alla produzione di Sixpm, lo porterà in una nuova fase della sua carriera.

“Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti. È una ballata. Non l’ho scritta per Sanremo, ma riascoltandola ho capito che su quel palco poteva assumere un significato ancora più profondo.“

Sangiovanni: Il cambiamento e il distacco da Amici

Il cantautore ha spiegato come umanamente, e di conseguenza anche artisticamente, si stia evolvendo. Un cambiamento che lo ha portato anche a staccarsi dal mondo di Amici di Maria De Filippi:

“Maria la sento meno che in passato: mi sono estraniato dai contesti che vivevo prima. Oggi sono cresciuto, mi sento più maturo. In una sola parola: adulto.

Il mio rapporto con la musica è cambiato: è tornato come in principio, quando entravo in studio solo se ne avevo bisogno. Ora vorrei che le mie canzoni fossero più vere, crude.

Facevo fatica a riconoscermi. Non voglio cancellare il passato, il contesto in cui sono nato. Ma ora sono cresciuto. Non sono più quello di Farfalle e Malibu, non faccio più la stessa musica“.

È stato faticoso e doloroso. Ma a volte è necessario, trovare un modo per andare avanti. È il messaggio che sento di dover trasmettere oggi“.