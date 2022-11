Grande successo in Spagna per Sangiovanni live ai Los40 Awards (VIDEO). Nel 2023 tornerà con nuova musica

Sono passati due anni da quando un giovane cantautore vicentino, già seguito da Sugar Music, entrò ad Amici di Maria De Filippi come sangiovanni. Da allora diversi successi italiani e internazionali in un percorso artistico sicuramente degno di nota che lo ha visto pubblicare un primo EP omonimo e, quest’anno, l’album cadere volare, in cui si è distinto per una rinnovata maturità (qui la recensione).

In questi due anni sangiovanni ha collezionato 28 certificazioni FIMI in Italia (23 dischi di platino e 5 dischi d’oro), sei Music Awards, un quinto posto al Festival di Sanremo 2022, centomila presenze ai live prodotti tra maggio e ottobre 2022 e prodotti da Friends and Partners da maggio a ottobre 2022, in cui l’artista si è esibito anche nei suoi primi due palazzetti a Roma Palazzo dello Sport e il Forum di Asago.

Un successo anche internazionale che lo ha reso il primo artista di Amici a conquistare certificazioni fuori dall’Italia. Per la precisione in Svizzera dove ha conquistato il disco di platino con malibu, e in Spagna dove ha raggiunto il doppio disco di platino grazie al duetto su Mariposas, versione in spagnolo di Farfalle, in duetto con Aiatana.

Il brano tra l’altro in Spagna è alla numero uno della classifica radio. Venerdì 4 novembre i due artisti hanno performato davanti ad un pubblico di ventimila persone sul palco del Wizink Center di Madrid per il gala dei Los40 Awards, il più importante evento musicale spagnolo. Sul palco anche Rosalia, Anitta, Ava Max e altri importanti artisti della scena mondiale.

Attualmente Sangiovanni è impegnato insieme ad altri autori nella scrittura delle nuove canzoni che lo porteranno nel 2023 a pubblicare il suo terzo disco.

Foto fornite da Sugar Music

Foto di copertina di Carlos Alvarez

Foto interna di Jorge Paris