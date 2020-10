Samurai Jay: dal 23 ottobre il primo album ufficiale “Lacrime”

Sarà pubblicato il 23 ottobre per Thaurus / Island Records / Universal Music Italia il primo album di Samurai Jay Lacrime. Il disco uscirà in digitale, ma anche in versione fisica anche autografata, già disponibile in pre-order.

Il progetto discografico arriva dopo diversi singoli e collaborazioni prestigiose tra cui quelle con Gigi D’Alessio, Gaia, Elettra Lamborghini e Mambolosco.

Samuray Jay è oggi considerato come una delle punte di diamante della nuova scena hip hop napoletana, grazie a un flow unico e a testi mai banali. Un’attitudine originale che lo ha portato dapprima ad affermarsi su scala locale, per poi diventare un artista completo con un pubblico nazionale.

Le sue peculiarità sono da sempre una scrittura riconoscibile e un mood inedito, caratteristiche che derivano da un background musicale trasversale.

SAMURAI JAY LACRIME

Samurai Jay è il nome d’arte di Gennaro Amatore, rapper nato nel 1998 a Marano di Napoli.

Si è dapprima fatto notare con il singolo Promessa III, contenuto nel suo primo Ep uscito nel 2018.

La consacrazione avviene nel 2019, grazie all’uscita di singoli di grande successo, molti dei quali in collaborazione con alcuni dei principali protagonisti della scena rap.

Grazie al singolo A casa mia – remix featuring Livio Cori, è invitato a esibirsi in mondovisione allo Stadio San Paolo di Napoli in occasione delle Universiadi.

Cresce ora l’attesa per l’album Lacrime, nel quale non mancheranno collaborazioni, che verranno svelate nei prossimi giorni.