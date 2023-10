Parte nel 2024 “Samuele Bersani & Orchestra”, un Viaggio Sinfonico nel repertorio del cantautore

Samuele Bersani tour 2024.

Sta per tornare live uno degli esponenti di spicco del cantautorato italiano. Dopo i sold out messi a segno a Roma e Milano lo scorso giugno, l’artista alza l’asticella con una serie di spettacoli unici in cui si esibirà con un’intera orchestra.

Questa affascinante serie di concerti si intitolerà “Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024” e partirà ad aprile dell’anno prossimo dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, per poi fare tappa in alcune delle città più amate d’Italia.

Per l’occasione le canzoni di Samuele Bersani, autore di un patrimonio che contiene dei veri gioielli come “Giudizi universali” e “Replay”, “En & Xanax” e “Spaccacuore”, darà alle sue canzone un nuovo slancio interpretativo e musicale grazie alla scelta di una scaletta, curata con attenzione, che spazierà attraverso le diverse sfaccettature del suo repertorio e in cui le canzoni prenderanno nuova linfa vitale grazie all’orchestra.

Queste le prima date annunciate del “Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024” prodotto e organizzato da Friends & Partners:

2 aprile 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi

10 aprile 2024 – TORINO – Teatro Colosseo

15 aprile 2024 – BOLOGNA – Europauditorium

17 aprile 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi

23 aprile 2024 – NAPOLI – Teatro Augusteo

29 aprile 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli