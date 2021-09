Samuel ritorna e dichiara il suo amore nel singolo “Quella sera”

Samuel Quella sera è il titolo del nuovo singolo estratto dall’album BRIGATABIANCA.

Il cantautore e leader dei Subsonica è reduce da un’estate piena d’impegni.

A maggio ha pubblicato infatti il singolo inedito Cinema con Francesca Michielin, ottenendo la certificazione Disco D’Oro per le oltre 35.000 unità e raggiungendo i vertici della classifica radio EarOne italiana.

Una stagione molto attiva anche sul fronte live che lo ha visto nei panni di direttore artistico del suggestivo Eolie Music Fest, una serie di eventi realizzati quasi interamente sull’acqua, oltre che impegnato in diversi live sia con i Subsonica sia come solista nel Cinema Tour, che ha portato in giro per l’Italia i brani dei due dischi da solista: Il Codice della Bellezza e BRIGATABIANCA.

Samuel Quella sera

Il 1° ottobre 2021 verrà lanciato il nuovo singolo estratto da BRIGATABIANCA, Quella sera.

“Quella sera” ripercorre il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata – A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza – racconta Samuel, – poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele.”

Spesso le dinamiche della vita travolgono come in una tempesta, allontanando dall’essenza delle cose e da ciò che è veramente importante. Poi una sera all’improvviso tutto diventa chiaro.

E allora non si può che prendere l’unica decisione possibile, la sola davvero giusta: quella di tornare da lei e dichiararle il tuo amore.

Samuel Quella sera testo e audio

(Di Samuel Umberto Romano

Edizioni: Universal Music Publishing Italia)

Quanti ricordi di quella sera

Dei cerchi nella sabbia che disegnavamo

Degli occhi della luna che ci sorrideva

Cosa ricordi di come eravamo

Quanti ricordi di quella sera

Dei cerchi d’acqua con i sassi che sapevi fare

Dei nostri sogni all’orizzonte a naufragare

Cosa ricordi di quella sera?

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto, aah

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfetto

Ti immagino distesa nel tuo letto

Quanti ricordi di quella sera

Viaggiavamo a luci spente nella notte

Illuminati dalla luna piena

E da lontano una campana che batte

Quanti ricordi di quella sera

In quelle stanze buie di una scuola chiusa

Cadevamo giù dal cielo senza respirare

Che cosa puoi ancora ricordare

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto, aah

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfetto

Ti immagino distesa nel tuo letto

Vorrei illudermi sia stato il vento

A trascinarti via dal mio racconto

A farmi credere che forse il tempo

Saprà ricostruire un ponte ormai caduto

Vorrei illudermi sia stato un caso

O questo cielo sempre nuvoloso

A speculare con il mio talento

Nel perderti ogni volta ed ogni volta ed ogni volta

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto, aah

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfetto

Ti immagino distesa nel tuo letto

Foto di Chiara Mirelli