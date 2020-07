Samuel live estate 2020.

Samuel, dopo aver idealmente riaperto la stagione live con un secret show a Torino (ne abbiamo parlato Qui), ha annunciato un tour estivo con date in location davvero suggestive. Aspettando il secondo album di inediti…

L’artista, fondatore dei Subsonica, tornerà a suonare a partire dal 16 luglio proponendo tre appuntamenti speciali in collaborazione con il Comune di Lipari su una barca a vela al largo delle Isole Eolie. Poi proseguirà con una tournée estiva di cui sono stati annunciati i primi appuntamenti.

Samuel già durante il lockdown ha proposto al pubblico degli esclusivi live set, riportando la musica in una dimensione più aperta e libera. Sarà così anche nelle tre date alle Isole Eolie.

Questo quanto postato sui social dal cantautore:

“Preparate bagagli, braccioli, pinne e tanta crema solare! Il GolfoMistico sta lasciando, temporaneamente, le mura domestiche per intraprendere un viaggio nelle acque delle sette sorelle della Sicilia, le isole Eolie, a cui seguirà una tournée estiva!

Durante il lockdown avete conosciuto i segreti del GolfoMistico: uno spazio in cui creatività di vario genere si incontrano e interagiscono, all’interno di uno studio di registrazione. In barca incontrerò artisti, cuochi e personaggi legati al territorio siciliano per comporre musica e confrontarsi, alla ricerca di un nuovo concept per il mio SECONDO ALBUM di inediti.

Vi piacerebbe assistere alla nascita della mia musica? Non mancheranno le dirette social, comunicheremo la programmazione sui canali del GolfoMistico, in cui potrete vedere, ascoltare e ballare, oltre agli eventi che abbiamo già annunciato.”