Samuel Heron Zanzare è il nuovo singolo in duetto con Jacopo Et, un brano che arriva poco dopo la chiusura di una trilogia di singoli avvenuta con Ubriaco (per davvero).

Me ne batto r’ belin, Ragazzi Popolari e Ubriaco (per davvero) sono i brani che hanno composto questa particolare trilogia.

Ubriaco (per davvero) ha rappresentato per l’artista un canto dedicato a quella spensieratezza frivola di una dolce serata in compagnia che spesso riaffiora nella mente di ogni di noi, un ricordo di gioventù ben radicato nella nostra testa e che il passaggio dalla giovinezza all’età adulta più matura e consapevole.

Da Venerdì 21 Agosto è disponibile sulle piattaforme digitali Zanzare feat Jacopo Et.

Il brano esce su etichetta Polydor (Universal Music Italy) ed è prodotto da Simon Says.

Un pezzo più lo – fi intriso di autentico realismo in grado di trasportarci immediatamente nel nuovo mondo musicale di Samuel Heron, un mondo a tratti nostalgico e malinconico ma molto istintivo in grado di cogliere la vera essenza delle piccole cose, senza pensarci troppo.

Ecco come ne parla l’artista: