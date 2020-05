Samuel Heron Nella pancia della balena è il nuovo singolo in uscita questa settimana in duetto con i The Kolors.

Il brano sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 Maggio ed è attualmente già disponibile in pre save cliccando qui. Questa canzone segna il debutto di Samuel Heron nell’etichetta Polydor di Universal Music Italy.

Samuel Heron Nella pancia della balena

Samuel Costa, questo il vero nome dell’artista, nella sua musica passa da sonorità più tipiche del rap a influenze cantautorali che contraddistinguono la sua produzione, senza dimenticare atmosfere blues e melodie swingate elementi tropical, dancehall, e di reggaeton con il quale l’artista ha da sempre abituato la sua fanbase.

Ecco come parla di questo nuovo brano in collaborazione con i The Kolors.

“Nella pancia della Balena rappresenta metaforicamente la nostra abitazione, unico ambiente in cui siamo in grado di sentirci sicuri e protetti. Nei momenti più difficili, proprio come in questo periodo, sono i luoghi famigliari il rifugio più sereno per ripararsi dalla bufera. Stando a casa abbiamo imparato a recuperare il tempo perduto, riflettendo su quello che è veramente importante nella nostra vita. In questo brano c’è molto del mio vissuto, ricordi d’infanzia e più recenti s’intrecciano in un tutt’uno davvero singolare, dando vita ad emozioni vere e sincere che prendono forma attraverso le parole, la forza dell’immaginazione e della musica. In una realtà logorata da molteplici problematiche Il brano diviene un grido di speranza e al tempo stesso un invito a liberarsi da fardelli inutili per vivere a pieno la propria esistenza, dando valore ai piccoli gesti quotidiani e riscoprendo priorità essenziali che troppo spesso davamo per scontato”

Nella pancia della Balena è una ballad che viene descritta come intrisa di poesia e sentimento, un brano che rivela l’anima pura di Samuel.

La musica del pezzo è stata concepita insieme a Michele Canova.

Nella pancia della Balena si fa forte di un ritornello diretto e vincente impreziosito dalla voce di Stash dei The kolors.

Samuel Heron Nella pancia della balena testo e audio

In arrivo venerdì…