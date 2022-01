Il regalo di buon anno di Salmo è l’inedito “Losing my mind” (e un frecciatina al governo sulle discoteche chiuse) – TESTO E DOWNLOAD

Salmo Losing my mind è il titolo del brano che il rapper sardo ha deciso di regalare ai suoi fan nell’ultimo giorno del 2021.

Questa canzone è già nota a parte dei fan di Salmo in quanto è già stata eseguita dal vivo nel 2020 durante un evento con un testo differente in alcuni punti.

A quei tempi il titolo della canzone era Problemi con tutti. Avendo il brano lo stesso titolo di un singolo del “nemico” Fedez uscito a maggio del 2020, Problemi con tutti (Giuda), l’artista ha modificato il titolo per questa release a sorpresa.

Losing my mind contiene un campionamento di Myself, brano di Andrew Bazzi del 2018.

Per ascoltare e scaricare gratuitamente il brano è possibile andare su Dropbox cliccando qui. Il rapper l’ha resa disponibile a tutti con tanto di polemica…

Qui potete scaricare gratuitamente ‘Losing my mind rmx’. Così potete metterla nelle discote… ah no!

Ovviamente Salmo si riferisce alla chiusura avvenuta per Capodanno, tramite il decreto del 23 dicembre, di discoteche e sale da ballo.

Nel testo del brano, che trovate qui a seguire, Salmo parla anche delle modalità con cui sta venendo gestita in Italia la crisi legata al Covid e del concerto fatto quest’estate che lo ha portato in tribunale.

Salmo Losing my mind testo

Una di queste lune

Vedrò passare il mio cadavere nel fiume

Alla morte le direi, fai pure

Non muori per il virus ma per le tue paure

Ho perso la testa in fatture, tra amici e fratture

Ti insegnano ad essere un pezzo di merda

Alla fine ci sguazzi tra questo marciume

Morire è come andare fuori sincro

Vivere in un piatto e fare un tiro fino al filtro

Siamo animali ma spesso fuori dal circo

Sentiti libero, corri fino al rеcinto

Prendo una boccata d’ansia

queste pilllole non fanno alcun effetto

Ho realizzato i miei sogni d’infanzia

ma adesso ho una pistola nel cassetto

Era tutto un troll, moriremo soli dopo l’ultimo scroll

Yesman, tu non sai dire no, finché non la metti dentro mai dire gol

Fanculo la TV, sì, fanculo anche YouTube

Se hai problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti

il problema sei tu

I think I’m losing my mind

Trying to stay inside the lines

It’s like I’m running in place

How you keep staying the same?

Non sento i sapori, gli odori

Non vedo i colori

Se li hanno venduti coglioni

ti aspettano il giorno che muori

Hey, ma sei infetto!

E pensi alle mani che hai stretto

Con l’ansia che preme sul petto

un cerchio alla testa ma almeno è perfetto

Infatti lo sai, non capisco

Ho super green pass con lo special edition

Almeno son fuori dai guai e vado agli eventi che non fanno mai

È una fiction, è una farsa, è il vitello coi piedi di balsa

E Io che sognavo di fare l’attore

ma in questo film farò la scomparsa

Si dovrei fuggire tipo altrove

Sono in Hangover dove cazzo vado

La coscienza mi fa il terzo grado

Appena sveglio ma dove sei stato?

Ho fatto un concerto e ho rischiato di essere arrestato

Manco fosse un attentato allo stato

Chi l’ha visto? chi è stato? boh

I think I’m losing my mind

Trying to stay inside the lines

It’s like I’m running in place

How you keep staying the same?

I think I’m losing my mind

Trying to stay inside the lines

It’s like I’m running in place

How you keep staying the same?