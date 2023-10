Salmo e Noyz Narcos annunciano l’uscita del joint album “CVLT”

Salmo e Noyz Narcos annunciano l’uscita del loro primo joint album “CVLT” con un cortometraggio, scritto e diretto dal maestro del brivido Dario Argento, che è stato pubblicato in esclusiva su Prime Video.

“CVLT” è un manifesto del talento cristallino di due leggende viventi del rap italiano, da sempre avvezze a scardinare i connotati della scena, che formano ora un’alleanza di fuoco in cui le loro differenze e affinità si mescolano, dando vita a un progetto che onora gli stili di entrambi e, allo stesso tempo, lascia spazio alla sperimentazione.

L’album, già disponibile in pre-order, sarà disponibile nelle seguenti versioni: CD standard (versione autografata in esclusiva Sony Music Store), CD deluxe (versione autografata in esclusiva Amazon) e vinile grigio (versione autografata in esclusiva Amazon).

Samo e Noyz Narcos: “CVLT” e il corto firmato da Dario Argento

Prodotto da Think Cattleya e Maestro, il cortometraggio – di cui Salmo e Noyz Narcos sono i protagonisti – vede Dario Argento alla scrittura e alla regia, affiancato dal duo YouNuts!, ma anche in qualità di attore.

Accolti a notte fonda dal regista in una villa spettrale – abitata da inquietanti individui e oggetti di scena sinistri, che richiamano i grandi capolavori di Argento – i due pilastri del rap italiano si renderanno presto conto di essere caduti in una trappola che non lascerà loro scampo.

CREDITI CORTOMETRAGGIO

Una produzione Think Cattleya & Maestro

Con la collaborazione di Lebonski 360, Thaurus, Warriors, Propaganda e Doomsday

Executive producer: Martino Benvenuti & Antonio Giampaolo

Direttore della fotografia: Leonardo Mirabilia

Montaggio: Marcello Saurino

Costumi: Aida Ghafouri

Scenografia: Alessandro Iacopelli e Alessandra Voglino

Effetti speciali e prostetici: Sergio Stivaletti

Soggetto di Dario Argento e Roberto Nugnes

Musiche originali di Aeph, Carmine Iuvone e Verano

Sound design e mic: In House

Fonico: Alessandro Di Maio

Organizzatore generale: Livia Gabriotti

Aiuto regia: Dario Niglio

Foto di copertina di Giulia Parmigiani