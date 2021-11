Mentre spopola “Kumite” Salmo lancia il videoclip di “Aldo Ritmo” con ambientazioni e protagonisti progettati grazie alla tecnologia 3D

Salmo lancia il videoclip di uno dei brani contenuto nel suo ultimo album, Flop, fuori dall’1 ottobre e già certificato con il disco di platino. Il brano scelto è Aldo Ritmo.

Il video è stato prodotto da LEBONSKI 360 e co-prodotto da REEF Studios con la regia di Andrea Folino che ne ha curato anche la direzione artistica assieme a Alessandro Fele e Pietro Daood.

Le immagini ci mostrano Salmo intento a muoversi e ballare senza sosta sullo sfondo di scenari metropolitani oltre che spaziali dove si trova ad essere l’unico personaggio di questo RITMO primordiale.

Salmo Aldo Ritmo video

Nel videoclip, frutto di un intero anno di lavoro, tutte le immagini girate sono state realizzate in full CGI con ambientazioni e protagonisti progettati grazie alla tecnologia 3D.

La figura di Salmo è stata scansionata da zero per ricreare un avatar fotorealistico i cui movimenti sono stati registrati con l’ausilio della motion capture, tecnica utilizzata nelle grandi produzioni cinematografiche e nei videogiochi e che per la prima volta si presta ad un artista della scena musicale italiana.

In questo lavoro spettacolare viene reso perfettamente il testo e il significato di ALDO RITMO, che nell’album rappresenta il finale perfetto per lasciarsi andare, incontenibile e impossibile da ascoltare mantenendo il corpo fermo. In fondo, il claim parla da sé, perché nella vita, “fra, ci vuole ritmo!“.

In poche ore il video è entrato nella Top 20 delle tendenze della sezione musica di YouTube.

VIDEO CREDITS

Produced by LEBONSKI 360

Co-Produced by REEF Studios

Directed by Andrea Folino

Art Direction: Andrea Folino, Alessandro Fele, Pietro Daood

Production Supervisor: Alessandro Fele

Post-House: REEF Studios

3D Artist, Cloth Simulation, Look Dev and Compositing: Alessandro Fele

3D Artist and Cloth Simulation: Pietro Daood

Character Artist: Pietro Berto

Groom Artist: Francesco Lupo

Clothing: Pietro Berto

3D Scan and Motion Capture: 101%

Choreographer: Nadessja Casavecchia x Evolution Dance Theater

Motion Capture Performer: Francesco Mottaisi, Frenkyz, xFive, Salmo

Assistant Editor: Forroia

Sound Design: Andrea Brigaglia

Thanks to Cristian Guerreschi