Sally Cruz per la prima volta al fianco di thasup nel nuovo singolo “La Notte”

Sally Cruz, “La Notte“: significato del testo del nuovo singolo

Tra i volti emergenti più talentuosi dell’urban in Italia, Sally Cruz torna con “La Notte” (Supertango / Capitol Records Italy), il nuovo singolo disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 5 gennaio 2024, che la vede per la prima volta al fianco dell’artista e producer da record thasup.

Prodotta da Mike Defunto (già noto per le produzioni di artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Nitro, Il Ghost e Madame), “La Notte” vede fondersi due delle voci più rappresentative della GenZ in un grido tormentato di disarmante lucidità. Dall’atmosfera notturna e malinconica, il brano riesce infatti a catturare un ampio spettro di emozioni, che si sviluppano su sonorità urban pop.

Sally Cruz, “La Notte”: significato del brano

Il brano descrive un rapporto ormai in fiamme, di cui restano solo i ricordi. Di fatto, la notte è il luogo in cui si fanno spazio i pensieri più oscuri e confusi, in cui l’amore si mischia all’odio e si ha voglia di evadere, per dimenticare tutto.

In “La Notte” Sally Cruz – nome d’arte di Alessia Rossi – torna dunque a raccontare il dolore, la nostalgia e la fragilità, facendo della sua musica una vera e propria terapia attraverso cui analizzare le emozioni, mettendole in luce, per poi metabolizzarle e accettarle.

“La Notte”: testo del brano

Ho aspettato un’altro brivido

Di notte io ripenso a te disteso tra le cosce

Ma ora la nostra storia è in fiamme

Sei in un’altra parte di me

Ti ho sognato a fianco a me pure stanotte

Io che per te ho rotto tutte le mie nocche

E tu sei peggio di queste sostanze

Ho perso le speranze per te

Morirò, stanotte la notte che fa?

Non mi cercherai nelle fiamme in città

Morirò, stanotte la notte che fa?

Non mi cercherai nelle fiamme in città

E non capisco se mi vuoi o mi vuoi morta

E morirò, stanotte la notte che fa?

Yeah, yeah, yeah

Sento un peso al petto, cos’è? Bho

Metto il peggio dentro un testo sennò

Resto fermo dentro e penso dentro che non ce la farò

Come un falò brucerò o mi sveglierò Yeah

Ero freddo dentro, adesso sembra passato

Mi sentivo distaccato, con la mente da quell’altro lato

Non ha più senso star calmo

Sembra d’essere tornato da capo, mo come farò?

Se ti penso, so che mi perdo

E non posso perché dentro c’è l’inverno, non l’inferno

Ripenso

Morirò, stanotte la notte che fa?

Non mi cercherai nelle fiamme in città

Morirò, stanotte la notte che fa? Yeah

Non mi cercherai nelle fiamme in città

E non capisco se mi vuoi o mi vuoi morta

E morirò, stanotte la notte che fa?

La notte la notte che fa?

La notte la notte che fa?

La notte la notte che fa?

La notte la notte che fa?