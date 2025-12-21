21 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
21 Dicembre 2025

Salento Jazz torna tra Maglie, Otranto e Lecce: grandi concerti e nuove visioni tra jazz e contaminazioni

Una rassegna storica che vedrà sul palco anche Simona Molinari e gli Avion Travel.

Il Salento accende le luci sul jazz con una nuova edizione di Salento Jazz, rassegna storica che da quasi quarant’anni rappresenta uno dei presìdi più solidi della musica dal vivo in Puglia e nel panorama jazz italiano.

Da quest’anno il festival si avvale dell’organizzazione e produzione di Ponderosa Music and Art, segnando un nuovo capitolo nel suo lungo percorso.

Dal 19 dicembre, tra Maglie, Otranto e Lecce, il cartellone propone concerti, incontri e momenti formativi, mettendo in dialogo grandi nomi, progetti trasversali e nuove generazioni di musicisti.

Salento Jazz, una storia lunga quasi quarant’anni

Nato come progetto di ricerca e diffusione del jazz, Salento Jazz ha avuto un ruolo decisivo nel trasformare il genere da proposta di nicchia a esperienza culturale condivisa. In quasi quarant’anni di attività il festival ha costruito un rapporto profondo con il territorio, diventando un punto di riferimento stabile per pubblico, artisti e istituzioni.

Una storia fatta di collaborazioni, visione e radicamento locale, che oggi continua a rinnovarsi mantenendo al centro la qualità artistica e il dialogo tra linguaggi del jazz contemporaneo.

Il programma dei concerti tra Lecce, Maglie e Otranto

Il percorso musicale prende ufficialmente il via il 21 dicembre con Simona Molinari, protagonista del concerto inaugurale nello scenario suggestivo del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Una serata elegante, affidata alla sua voce sofisticata e a un repertorio che attraversa swing, jazz e canzone d’autore.

Il 22 dicembre la rassegna si sposta al Teatro Paisiello di Lecce per una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo: alle 18.00 si esibirà il giovane compositore e pianista Thomas Umbaca, mentre alle 21.00 salirà sul palco Raphael Gualazzi, per un live che intreccia blues, soul e jazz con il suo stile inconfondibile.

Il 28 dicembre appuntamento al Teatro Politeama di Lecce con Avion Travel, affiancati per l’occasione dalla cantante e compositrice Nesrine. Un incontro musicale che promette un dialogo raffinato tra Mediterraneo, canzone d’autore e nuove contaminazioni.

Il 29 dicembre, alle Officine Cantelmo di Lecce, spazio al progetto di Bassolino e Dario Jacque: un live che unisce groove contemporaneo, sperimentazione sonora e improvvisazione, portando la rassegna verso territori più urbani e attuali.

Gran chiusura il 30 dicembre nella Chiesa Matrice di Maglie con The Gospel Times, formazione di riferimento nel panorama europeo del gospel. Una serata dedicata al repertorio spirituals e traditional gospel, con un’autentica anima soul.

Formazione e ascolto: il workshop a Maglie

Accanto ai concerti, Salento Jazz conferma anche la sua vocazione formativa. Il 19 dicembre, a Maglie, presso il Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci, si terrà il workshop “Improvvisare il jazz: corpo, ascolto, procedure”.

Un appuntamento dedicato a musicisti, studenti e appassionati che desiderano approfondire tecniche, linguaggi e metodologie dell’improvvisazione, in un’ottica di scambio e crescita condivisa.

La rassegna è organizzata da Ponderosa Music and Art in collaborazione con l’Associazione Salento Jazz, con il supporto di Caroli Hotels e il sostegno della Regione Puglia.

All Music Italia

